明起温州“小长城”暂不能爬了 东蒙山森林公园全域封山两月进行“微改造”
温州网讯 9月10日起，温州永嘉的东蒙山森林公园将暂别游人。这座因仿长城步道而闻名的“网红”山体，将进入为期两个月的全域封山期，进行一场旨在提升游览体验的“微改造”。
记者从永嘉县乌牛街道获悉，此次封山管理将从9月10日持续至11月10日。期间，除施工车辆与作业人员外，景区将严禁无关人员进入，以规避坠石、机械作业等安全隐患。
“东蒙山是我们这里的‘后花园’。”乌牛街道东蒙社区党支部书记林志超介绍，东蒙山不算特别高，海拔476米，约6000级台阶的游步道坡度平缓，老少皆宜。近年来，这里更是成了周边居民饭后散步、夜爬观景的热门打卡地。即使在工作日，每逢夜幕降临，登高俯瞰瓯江与城市灯火的游客目测可达两三千人，烟火气十足。
然而，随着人气的飙升，景区的承载力也面临考验，“路窄”“停车难”成了游客反馈集中的痛点。
此次封山，正是为了解决这些“成长的小烦恼”。林志超透露，借着此次“微改造、精提升”项目，景区将对基础设施进行全面升级：更换公园内的老旧设备，修缮和拓宽园内道路，修建新的停车场等方便游客出行；建设景观小品和观景平台，增设公共卫生间、休息座椅、垃圾桶等设施，加强公园环境卫生管理等。
“既要留住东蒙山的自然野趣，也要让游客来得舒心、玩得放心。”林志超表示，通过改善生态环境与服务能力，东蒙山将以更舒适的姿态重新开放。□晚报记者 陈怡
来 源：温州晚报
明起温州“小长城”暂不能爬了
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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