温州晚报 2026-09-09 08:53:45

2026温州马拉松将于11月22日（星期日）7:00鸣枪开跑。昨日10:00，赛事报名通道正式开启，仅1小时15分钟，就有超万人报名，截至下午4时，已有1.53万人报名。报名时间截至9月20日17:00。

温州网讯 2026温州马拉松将于11月22日（星期日）7:00鸣枪开跑。昨日10:00，赛事报名通道正式开启，仅1小时15分钟，就有超万人报名，截至下午4时，已有1.53万人报名。报名时间截至9月20日17:00。

本届赛事设马拉松（42.195公里）和半程马拉松（21.0975公里）两个项目，总规模18000人，其中马拉松5000人，半程马拉松13000人。赛事起点设于市区世纪广场，终点为温州国际会展中心，路线经过鹿城区、瓯海区、龙湾区，具体路线以赛前公布为准。广大跑友可通过“京东健康”小程序或京东App搜索“温州马拉松”，进入“温州马拉松”专题页完成报名。

两个项目报名人数超过限报名额后，参赛资格将采取抽签方式确定。报名实行预报名、审核、公布中签、规定时间缴费、候补抽签的流程。抽签结果将于9月下旬公布，中签选手须在结果公布后2个自然日内完成缴费；第一轮缴费结束后2个自然日内开放候补报名并缴费。中签及候补名单将同步公示，选手也可通过赛事官网（www.wzim.org）自行查询。

参赛资格方面，马拉松项目选手须年满20周岁（2006年1月1日前出生，含当日），半程马拉松项目须年满18周岁（2008年1月1日前出生，含当日）；今年不再限定70岁以下，而是规定65周岁及以上选手（1961年12月31日前出生）须由直系亲属签署参赛声明。成绩门槛上，报名马拉松须在报名截止日前24个月内有1次全马或2次半马完赛成绩，报名半程马拉松须在报名截止日前24个月内有两次10公里及以上距离的完赛成绩，报名时需上传包含赛事举办时间、真实姓名、项目距离和完赛时间的成绩证明。

同时，三类选手可直接获得参赛资格的直通名额。一是2015年至2025年期间累计8次参加温州马拉松全马或半马项目的“温马忠实跑友”；二是2025温州马拉松全马男、女净成绩各前100名及半马男、女净成绩各前150名的选手（具体名单可关注“温州马拉松”公众号查询）；三是通过浙江马拉松官网（www.zjim.org）申请的积分优胜选手，按申请先后顺序取前30名。以上选手仍须在报名周期内完成线上报名。

温州马拉松创办于2015年，至今已成功举办8届，2026年将举办第9届，已成为我市规模最大、影响力最广的城市路跑赛事。本届赛事将继续秉持“来温州，跑世界”的赛事理念，为跑者提供专业的赛事服务和优质的参赛体验。

更多赛事信息可关注“温州马拉松”微信公众号或登录赛事官网（www.wzim.org）查询。

来 源：温州晚报

原标题： 启动报名 2026温马将于11月22日开跑

记者 魏华 通讯员 毛伍优

本文转自：温州新闻网 66wz.com