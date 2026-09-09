中华工商时报：“一流的营商环境造就一流的企业家”

中华工商时报 2026-09-09 09:06:00

9月8日下午，参加2026民营经济创新发展大会暨知名民企助力浙江高质量发展活动的企业家分批登车，从世界温州人家园出发，经乐清到瓯海。从泛黄的老票证，到千伏级变压器，再到跳动的算力曲线，一个下午，看的是温州四十年，议的是民营经济下一程。

9月8日下午，参加2026民营经济创新发展大会暨知名民企助力浙江高质量发展活动的企业家分批登车，从世界温州人家园出发，经乐清到瓯海。从泛黄的老票证，到千伏级变压器，再到跳动的算力曲线，一个下午，看的是温州四十年，议的是民营经济下一程。

"先辈的魄力，穿越时空，直击心灵"

第一站，来到世界温州人博物馆。展厅光线偏暗，人却安静下来。

一枚20世纪20年代的商标被放大在展板上：烈日之下，一只手擒住一只鹰。温州实业家吴百亨创办"擒雕牌"炼乳，与垄断中国市场的英国"飞鹰牌"正面交锋。英商以商标侵权起诉，官司打了三年，吴百亨胜诉--这是中国企业与外商知识产权纠纷的第一个胜诉案例。讲解员说，一百年前的道理今天照样成立：产品过硬、产权有保障、法律讲公道，企业才敢放手去干。

再往前走，是1985年5月12日的《解放日报》头版："温州有33万人从事家庭工业"，"温州模式"由此得名。旁边墙上，"四千精神"用红色标出：走遍千山万水、说尽千言万语、想尽千方百计、吃尽千辛万苦。一侧展柜里放着1933年19岁的胡理基赴意大利前留下的家书，信里念的不是自己，是家乡的路和学堂。海外84.6万温州人、350多家侨团、270家商会--"七山二水一分田"逼出的，是一种向外求索的性格。"数学家之乡"走出27位院士，今天温州敢在算法和智能装备上下注，底子就在这里。

"凝视那些泛黄的老票证与斑驳的旧物件，先辈们'敢为天下先'的魄力仿佛穿越时空，直击心灵。"中瓴星能（北京）新能源科技有限公司创始人兼CEO邵省说，"中瓴星能要把这份精神转化为实干，扎根乡土，持续落地'阳光存折'光伏模式，依托自研能源云和AI深耕源网荷储一体化，把乡村和公建的闲置屋顶盘活起来。"

重庆盎瑞悦科技有限公司总经理李一看到展馆后记，深受触动。"那段话写的是，'纵使远走他乡，依旧心系故土乡愁'，正是凭着敢为人先，才能不断抢抓时代机遇。"他说，"我们要以技术创新破解现实难题，在绿色环保领域深耕钻研。"

"温州把企业家当自己人"

出馆右转，是世界温州人家园的政务大厅。自动叫号机"叮"了一声，没人抬头，大家都在忙自己的事。

一位前来注册政企合资公司的企业家在窗口前坐下，文件袋里一沓材料递进去，工作人员逐项核对，鼠标滚了几下，抬头说"齐了，后面走系统"。没有二次跑动，没有补件通知，也没有一句"这个还得请示"。"温州这个'无感接触、有感服务'，是真的。"他说。

中创时代创始人吕鹏辉在一旁看着这一幕，深受启发，他要做的事恰与眼前的窗口相通。他告诉记者，公司旗下"招商码""一网通"已纳入国家发展改革委项目库统计，获评工信部全国中小企业数字化转型示范，合资公司将为温州市政府提供数字化招商工具，为企业提供全链路数字化转型方案。"这是把政企服务从'一个大厅'延伸到'一张网'，也是为全国统一大市场建设做一块拼图。"目前，他正依托"中创时代"AI全球精准营销平台，通过线上众包与跨境数字化就业，让中小企业以极低成本撬动流量，让自由职业者居家接单增收，"不用找工作，工作主动找你，正在成为现实。"

"一流的营商环境造就一流的企业家。温州敢于承担，把企业家当自己人，企业家才有信心在这里扎根。"吕鹏辉说。

大厅另一侧，一位年轻人刚从法律服务窗口起身，他是来咨询债务货款的。"这边一直有值班律师，半小时以内就能问清楚。"他说，政务服务最大的变化就两个字--便捷，"字面意思上的又快又方便，一趟办完，服务质量非常高。"个体工商户窗口前有人在核名，工作人员敲了几下键盘："这个可以用。"

场面朴素，分量不轻。2018年，温州成立全国首个新时代"两个健康"先行区创建机构，8年实施245项举措，93项在全国复制推广。反映最集中的工业用地问题，催生了"数据得地"改革：从"干部拍板"变"数据决策"，按效益、创新、质量、转型、成长五维打分，企业能看到自己的分数和行业名次，已为1171家企业供地2.57万亩。制造业投资连续三年两位数增长，规上工业增加值连续41个月超全国全省平均，温州连续获评企业家幸福感最强市。还有一个数据更有意味：温州年轻一代民营经济人士接棒创业的意愿，已升至75%以上。

"'一窗受理、高效办结'，我深切感受到温州营商环境的温度与速度。"贝壳集团党委委员、公共事务和社会责任总监陈露说，"既为这片热土的历史底蕴自豪，更为'无事不扰、有事必应'的服务生态安心。"

“真切感受实体经济创新升级的强劲力量”

车到乐清，话题从制度切到实业。正泰集团展厅里，1000千伏变压器单台容量1000兆伏安；750千伏植物豆油变压器以豆油替代矿物油，100%可生物降解，碳排放降低98%，已出口澳大利亚、英国；550千伏GIS实现国产化重大突破；低压电器连续十多年全国第一，固态断路器把分断时间从毫秒级提到微秒级。

再往里是另一面。温州湾滩涂光伏沙盘上，7400亩水面“上面发电、下面养鱼”，年均发电6.5亿度；在全球建成了800多座地面光伏电站和200多万座户用光伏电站，总装机量超70GW；其中，户用光伏让农户每年增收1000到3000元，带动农村就业超30万人。

企业家们驻足最久的，是角落里那台面向高密度数据中心的固态变压器，响应速度毫秒级。温州已有正泰、安富、罗格威尔三家企业布局。一位企业家说：“这是从传统电器设备，直接迭代成了算力装备。”

截至目前，正泰已有4万余名员工，业务覆盖140多个国家和地区，带动产业链就业超50万人，连续20多年上榜中国企业500强，2025年销售收入1850亿元。

“亲眼见证传统实业向智能制造、绿色能源的转型，真切感受到实体经济创新升级的强劲力量。”全联科技装备业商会副秘书长徐晋站在光伏组件前说，“南存辉董事长是我们民营企业的榜样。”

“用算力，像用水用电一样方便”

行程最后一站中国数安港，迎接大家的是一双机械手。

精密螺丝机器人( 14.330 , 0.00 , 0.00% )重复拧紧、检测，扭矩一有偏差立刻报警；重载机器人抱起65公斤物料箱稳稳转身；装了AI视觉的AGV在地面上自主避让参观者，像个懂事的老工人。“行业最大的痛点是垂类数据缺失。”讲解人指着1:1实景采集场介绍，遥操操作第一视角采数，再进行仿真平台训练，效率是传统方式的5到8倍，已积累500万小时真机数据，在汽摩配、电子等场景部署超1000台。

手机镜头齐刷刷对准的地方，是大型绿色算力集群规划大屏。温州市数据局（市人工智能局）负责人介绍，2025年，温州电力总装机达2084万千瓦，接近一个三峡电站的装机规模；海上风电资源占全省一半以上。依托绿电优势，温州正规划建设大型绿色算力集群，着力打造长三角南翼绿色算力枢纽。算力有了支撑，如何让企业用得方便、用得起？温州正同步建设人工智能一体化赋能平台——“词元天下”，将分散的算力、数据、模型、工具和应用整合起来，让企业无需自建底座，就能按需获取安全、便捷、可负担的智能服务，让“用算力像用水用电一样方便”走进企业日常。

数安港凭什么立得住？我国年产数据超5万EB，但用于AI训练、推理的不足200EB，公共数据开发和授权运营的不到1EB，症结在于数据行业三个“不”难题：怕风险不敢开放、有壁垒不愿开放、收益低不想开放。温州的办法是给规则、给凭证、给兜底：联合中国电子、清华大学制定30余项数据基础制度，建成全国唯一政府主导的合规评审体系，过审产品可拿“四本证”，再叠加法院、检察院、公安、公证、仲裁“五合一”司法保障，重前置指导而非事后处罚。

规则立起来，数据就活了。归集公共数据超1500亿条，落地54类全国性数源，拥有全国唯一千万级人口支撑的全科医疗数据集群，数林运营指数位全国第二；超1500家生态企业、超1000个数据产品，数据产业上半年增速仍超70%。展区里的数字让制造业企业家互相看了看：鞋服设计模型让日产设计从3张到500张，效率提升157倍，成本降低67.9%；智能电子病历把写一份病历的时间从10分钟压到30秒；临床营养智能体基于60多万病例训练，助一家企业营收有望从400多万元增至近4000万元。占全国1/3市场的瓯海眼镜，展台上是能纠正泳姿的智能眼镜；机器狗在电力巡检、应急消防里干着“人进不去、有危险”的活。温州人工智能产业规模已达340亿元，目标是2030年超千亿元，底盘是14万家制造业主体、1800家亿元以上企业以及它们提供的海量场景需求。

大巴驶离时，瓯江两岸灯火连成一片。四十年前，33万人在这里的家庭作坊里点起灯；今天，这座城里长出了一座数安港。

不同点位，回答的是同一个问题：民营经济下一程靠什么？温州的答案是——敢为人先的劲头没有断代，实业的根基还在往上长，创新循着制造业的真实需求走，政府把企业家当自己人。这四样都在，活力就有了着落。走出温州再看全国，14万家制造业主体背后是亿万经营主体，一座城的四十年，正是中国民营经济向前走的一段路。

来 源：中华工商时报

原标题： “一流的营商环境造就一流的企业家”

记者 曹原源

本文转自：温州新闻网 66wz.com