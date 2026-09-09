央视新闻 2026-09-09 09:46:31

时至白露，暑气渐消。这个时节，除了华西秋雨，还要警惕秋台风。今年第24号台风“科罗旺”7日已停止编号。根据日前多部门会商研判，本月预计有2至3个台风登陆或明显影响我国，数量较常年同期偏多，强度偏强。秋天的台风真的会比夏天的台风更厉害吗？

中国气象局原公共气象服务首席 朱定真：白露节气已经入秋了，所以实际上我们经常会谈到秋台风的危害往往比夏台风还要厉害。

一是白露时节太阳高度角向南落，我们都说台风的强度是跟海温相关的，在太阳高度角北半球向南落的过程中，其实南部的海洋是被太阳直射比较强烈的区域，所以海温条件是非常好的，所以这个时候生成的台风不亚于夏季台风的强度。

二是秋季冷空气开始相对活跃，台风和冷空气的结合，特别是台风残留云系和冷空气的结合，往往更容易爆发出比较强的降水，破坏性可能比夏台风还要厉害。

三是秋季正处于农时，我们的农业生产很多作物正是怕风雨的时候，所以从这几个方面综合来讲，其实秋台风影响的强度不亚于夏台风，但是它的破坏力或者时机，可能相对于夏台风来讲，对我们的影响更为显著。

来 源：央视新闻

原标题： 9月或有2~3个台风影响我国！秋台风比夏台风更厉害吗？

本文转自：温州新闻网 66wz.com