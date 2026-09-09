央视新闻客户端 2026-09-09 09:48:17

△雷诺阿画作《塞纳河畔》（资料图）

当地时间8日凌晨，位于法国东南部滨海阿尔卑斯省卡涅叙尔梅尔的雷诺阿博物馆遭遇入室盗窃。

卡涅叙尔梅尔市政府在一份声明中确认，共有4幅画作被盗。目前损失金额尚未评估，案件已交由司法警察调查。

另据法国方面消息，8日凌晨6时前，博物馆报警系统被触发。调查人员通过监控录像发现，两名作案者曾进入馆内并割取画作。

该博物馆原为法国印象派画家皮埃尔-奥古斯特·雷诺阿晚年居所，馆内收藏有多件雷诺阿的油画、雕塑等作品。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 法国雷诺阿博物馆遭窃！4幅画作被盗

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