从榜单到展会，中国创新频频成为世界焦点

新华网 2026-09-09 09:52:27

世界知识产权组织8日发布的《2026年全球创新指数》百强创新集群报告显示，中国拥有25个全球百强创新集群，上榜集群数量连续第四年位居世界第一。按照集群规模排名，中国三大集群进入前十榜单，其中“深圳-香港-广州”集群连续第二年名列榜首，北京集群名列第五位，“上海-苏州”集群名列第六位。

当前，新一轮科技革命和产业变革加速演进，科技实力和创新能力越来越成为国家的核心竞争力。新时代的中国，正从全球科技参与者、贡献者向开拓者、引领者加速转变，成为创新力上升最快的国家之一。

从登顶多项国际权威榜单，到中国机器人在海外展会“圈粉”，一系列亮眼成就印证了中国科技创新硕果累累，科技实力实现质的跃升，持续成为世界舞台上的焦点。

创新集群领跑

区域创新集群的蓬勃发展，是中国科技创新实力提升的重要缩影。

世界知识产权组织总干事邓鸿森表示，全球领先的创新集群是国家创新生态系统的基石，彰显了研究、企业、人才和投资之间紧密联系的重要性。

创新集群的引领作用，不仅体现在榜单数据上，更真切地投射于中国的产业实践中。从长三角电子信息1小时创新圈、到重庆摩托车1小时产业圈、再到深圳机器人谷半小时配套圈，中国通过集群化发展，有效地将科学研究与产业应用结合。

2026年11月，亚太经合组织（APEC）会议将在深圳举办，这座从小渔村崛起的全球科创高地，如今领跑人工智能、增强智能等前沿领域，是外界观察中国科技创新的重要窗口。北京亦庄，2026世界机器人大会上，各类机器人生动诠释了“科幻照进现实”的图景，成为全球业界关注焦点。上海浦江之畔，2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议期间，150多场专题论坛和数十场中外双多边交流、商务洽谈等活动，为国际人工智能发展增添新动能。

国际展会“圈粉”

创新实力的提升，也让中国成为全球观察科技前沿发展、挖掘合作机遇的重要对象。从跨国企业领导人组团参加中国发展高层论坛2026年年会、博鳌亚洲论坛2026年年会、2026年夏季达沃斯论坛等国际盛会，到多国政要携工商界代表团密集访华，再到海外企业高管也掀起来华科技考察热潮，正如全球航运商业网络首席执行官伯特兰·陈所说：“如果不站在工厂车间里，你就无法掌握中国创新的真正规模、速度和实体性。”

中国创新成果也在越来越多地走出国门，在海外“圈粉”无数。

在沙特阿拉伯首都利雅得举行的2026年LEAP科技展上，从宇树科技展台上手着拳套、头戴护具的人形机器人在擂台中央进行格斗表演，到装备有“马鞍”的智元酷拓D1 MaxPro四足机器人提供“骑行”体验，来自中国的机器人产品凭借先进技术和丰富互动形式，成为观众追逐的“明星”。

正在举行的2026年柏林国际消费电子展上，逾1900家参展商中，中国参展商占比近半。从智能家居到新能源出行，从人工智能芯片到智能穿戴设备，中国企业展台前人潮涌动，洽谈声不断。“中国正在把机器人从‘实验室里的产品’快速推向真实产业和消费市场。”启元机器人海外首席营销官邹纪元说。

“霸榜”印证实力

今年以来，中国商业航天多型火箭成功发射，量子信息、集成电路、核聚变等技术跑出“加速度”，人工智能领域多款大模型性能实现新突破……一份份成绩单勾勒出中国科技实力全面跃迁的图景。

海外展会的亮眼表现、创新集群的领先位次，背后正是中国全链条科研创新能力的系统性跃升。今年6月发布的自然指数2026科研领导者榜单数据显示，中国继续位居全球科研产出榜首，并成为全球十强中唯一一个在2024年至2025年间科研产出实现两位数（22.4%）增长的国家。

这份进步，在其他国际评估和报告中也得到印证。澳大利亚战略政策研究所3月底发布的2026年关键技术追踪报告指出，中国的研究领先已经成为一种“结构性状态”。世界知识产权组织2月发布的《2026年世界知识产权报告：技术流动》显示，中国在创新方面正发挥着越来越突出的作用，已经跻身“深度科技领军者”之列。

美国全国经济研究所一项研究梳理1985年至2023年间约1400万份中国专利公开文件后发现，如今中国频频取得重大科技创新突破并非偶然，而是数十年持续投入与积累换来的结果。

正如肯尼亚首都调频网站文章所说，从可再生能源、储能设备，到电动汽车、工业自动化以及人工智能，中国不断产出重塑各行各业、降低创新成本的技术。“一个坚韧、创新且不断发展的中国，不仅对本国意义重大，更是全世界的机遇。”

来 源：新华网

原标题： 特稿丨从榜单到展会，中国创新频频成为世界焦点

记者 张晓茹 王露

本文转自：温州新闻网 66wz.com