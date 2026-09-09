鹿城发布 2026-09-09 10:41:17

9月8日，鹿城区庆祝第42个教师节大会召开。

9月8日，鹿城区庆祝第42个教师节大会召开。鹿城区委书记张崇波强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，自觉扛起推动鹿城教育高质量发展的责任担当，全力打响“首位教育、学在鹿城”品牌，助力高水平推进“好学温州 教育强市”建设，为加快建设“一区三地五城”、推动高质量发展建设共同富裕示范区鹿城样本贡献教育力量。

市教育局党委书记、局长郑焕东到会指导。鹿城区委副书记、区长何占宇主持大会，鹿城区领导贾焕翔、周基斌、陈久喜等参加会议。

会议上，校长、班主任、青年教师、农村教师代表作交流发言。

郑焕东指出，鹿城作为温州优质教育的风向标、群众入学的首选地，要跳出鹿城、跳出温州，对标长三角先进地区，找准新坐标，谋求新突破。要做好优布局文章，让优质学位供给更加充裕均衡，坚持把教育资源供给作为城市发展的重中之重，让学校既有品质更有气质，成为孩子们向往、家长们认可的文化殿堂和精神家园。要做好育新人文章，让学子成长底色更加明亮厚实，遵循规律、善于创新，站稳学生立场，完善“五育”融合体系，推动党政、学校、社区协同共建幸福校园，深耕“人工智能+教育”，让人工智能真正赋能大规模因材施教。要做好强队伍文章，让教育第一资源更加雄厚坚实，完善师德师风建设，分类分层优化考核评价激励体系，着力培养一批教育家型校长、领军教师和青年骨干。要做好聚合力文章，让教育生态更加和谐美好，坚持从社会治理层面推动教育，强化依法治教，深化礼遇优待、尊师强教等政策，推动社会各界树立“教育强区、人人有责”的理念，凝聚起加快建设“好学温州 教育强市”的鹿城力量。

张崇波代表鹿城区四套班子向鹿城区广大教师和教育工作者致以节日问候，向所有关心支持教育事业发展的社会各界人士表示衷心感谢。他说，教育兴则鹿城兴，教育强则鹿城强。要把教育发展摆在更加突出的位置，始终秉持“抓教育就是抓发展，谋教育就是谋未来”的理念，锚定“办好人民满意的教育”目标，深刻认识到重教育是厚植发展优势的有力抓手、谋教育是支撑未来发展的重要基石、兴教育是践行为民宗旨的关键核心，以教育之强支撑鹿城高质量发展，以一流教育体系提升城市的吸引力和影响力，全力推动鹿城教育从“学有所教”向“学有优教”迈进，加快建成城乡一体均优、教育质量领先、科创支撑强劲、教育生态优质的教育强区。

张崇波强调，要聚焦“五育并举”，在立德树人上求实效、做示范，坚持德育为先，着力培养学生学习能力、合作能力、创新能力，为学生身心健康保驾护航，确保每一个孩子都能在阳光下健康成长。要聚焦“优质均衡”，在资源配置上求实效、做示范，紧扣创建全国义务教育优质均衡发展区的新目标，推动教育布局与城市发展规划、国土空间规划有机衔接，深化“名校办分校、强校扶弱校、老校带新校”模式，不断提升鹿城教育的美誉度、满意度和知名度。要聚焦“未来教育”，在改革创新上求实效、做示范，深化推进以素养为本的未来课堂建设，落实以学为中心的项目化学习改革行动，严格落实“双减”政策，大力推进人工智能通识教育覆盖全学段、融入各学科，着力培育具备创新思维、科学素养和科创能力的“自创一代”，深化“一校一品”办学理念，着力构建契合时代发展需求、兼顾素养成长与个性发展的多元化未来教育培养体系。要聚焦“人才强校”，在队伍建设上求实效、做示范，打造师德高尚、业务精湛、结构优化、充满活力的教师队伍，培养专家型、业务型、管理型校长，推动职称评聘、评优评先、绩效分配等资源要素向教学一线倾斜，让广大教师安心从教、热心从教、舒心从教、尽心从教。

张崇波要求，要加强保障，教育系统要认真履责，鼓励社会力量捐资助学、投资兴办教育，挖掘讲好教育战线先进典型故事，全面营造人人关心教育、人人支持教育的氛围，让广大教师在岗位上有幸福感、事业上有成就感、社会上有荣誉感。

来 源：鹿城发布

原标题： 鹿城区庆祝第42个教师节大会召开！

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com