洞头发布 2026-09-09 10:41:17

9月8日下午，洞头区庆祝第42个教师节大会召开，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，致敬为洞头区教育事业作出积极贡献的教师和教育工作者，动员洞头区上下大力弘扬尊师重教的优良风尚，进一步凝聚加快教育发展的共识合力，以教育跨越式发展助推洞头跨越式发展。

9月8日下午，洞头区庆祝第42个教师节大会召开，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，致敬为洞头区教育事业作出积极贡献的教师和教育工作者，动员洞头区上下大力弘扬尊师重教的优良风尚，进一步凝聚加快教育发展的共识合力，以教育跨越式发展助推洞头跨越式发展。温州大学党委书记钱强出席，洞头区委书记何莉平出席并讲话，洞头区领导刘素婷、林铁、方烨等参加。

大会在诗歌《三角梅红·桃李潮生》的动人朗诵声中拉开帷幕。随后举行了“温州大学附属海霞中学”揭牌仪式，3名教师代表作育人故事分享，用亲身经历讲述海岛教育者的坚守与担当。

大会举行了“温州大学附属海霞中学”揭牌仪式。

何莉平代表区四套班子，向洞头区广大教育工作者致以节日的问候和崇高的敬意，向长期以来关心支持洞头区教育事业发展的各界人士表示衷心感谢。何莉平指出，过去五年，是洞头教育扬帆启航、破浪前行的五年，最可感可及的是“教育投入之变”，最具说服力的是“教学质量之变”，最有含金量的是“支持赋能之变”，最增添底气的是“师资力量之变”，最振奋人心的是“口碑信心之变”。如今，洞头已经到了以教育的跨越式发展来提升城市的承载力、助推区域发展的关键期。我们必须拉高标杆，跳出洞头看教育、敢立潮头办教育，努力在头部教学资源上实现更大突破，办出真正让海岛人民信得过的家门口教育。

何莉平强调，洞头教育的跨越式发展，需要一支有家国情怀、海霞精神、育人智慧的教育队伍。洞头教育的未来，关键在校长、核心在教师、根本在情怀。各位校长要当好一方教育的“掌舵人”，带头躬身教育实践、深耕教学改革，切实做到以专业立身、以责任立信、以实绩立校，努力为洞头教育增光添彩。广大教师要成为学生灵魂的塑造者，把功夫下在启发思辨上，引导学生在人工智能时代独立思考、主动探索，培养孩子感知幸福、获得幸福的能力。洞头区教育工作者要大力传承弘扬海霞精神，以“爱岛尚武、励志奉献”的精神底色深耕海岛教育，在讲台前磨技艺、在教研中提能力，用心用情守护每一位海岛孩子的成长成才。

何莉平要求，洞头区上下要始终坚持优先发展教育的定力，广泛凝聚支持发展教育的共识，全力营造安心发展教育的生态，为洞头跨越式发展提供坚强教育支撑。

来 源：洞头发布

原标题： 洞头区庆祝第42个教师节大会召开

记者 林锐、潘道阳

本文转自：温州新闻网 66wz.com