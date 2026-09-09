乐清发布 2026-09-09 10:41:18

9月8日，乐清市委市政府召开会议专题研究城乡道路环境提升工作和乐永青高速公路谋划情况。

9月8日，乐清市委市政府召开会议专题研究城乡道路环境提升工作和乐永青高速公路谋划情况。乐清市委书记戴旭强在会上强调，要进一步提高站位、强化担当，以更高效的工作机制、更有力的攻坚措施，高水平推进城乡道路环境提升，高质量谋划乐永青高速公路建设，为提升城乡环境和综合交通能力提供坚实支撑。

乐清市领导胡立左、林益正、郑翔、陈万钦、陈晓炬等参加相关会议。会议听取了城乡道路环境提升工作和乐永青高速公路推进情况的汇报，研究部署下阶段重点任务。

会议强调，城乡道路环境提升是改善乡村面貌、增强群众幸福感的重要举措，各部门及相关属地乡镇街道要统一思想、提高认识，坚持塑形铸魂并重，同步推进外在形态和内在品质，实现环境美化和乡村文明的同频共振。要构建高效运作的工作机制，组建专班、及时协调，倒排工期、挂图作战，分层分类推进各项工作。要创新工作方法，在保证质量的前提下加快推进各项环境提升工作，确保各项任务按时保质完成。

乐永青高速公路建设意义重大，事关雁楠一体化合作的深化，事关乐清乃至温州的发展大局。要立足更高的战略层面，深刻认识这条道路建设的重大现实意义，树立主动意识，强化攻坚精神，在各个关键环节上想得更广、谋得更深、抓得更实。要构建高频调度、各司其职的工作机制，协同推进各项工作，尤其是交通部门要发挥专业优势，在项目审批、技术方案制定等环节主动作为、靠前服务。要紧盯时间节点，加快谋划，以更高标准、更实举措全力推进乐永青高速公路建设各项工作，力争项目早开工、早建成、早见效。

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原标题： 乐清市委市政府专题研究城乡道路环境提升工作和乐永青高速公路谋划情况

记者 张孟涛、刘言勇

本文转自：温州新闻网 66wz.com