永嘉发布 2026-09-09 10:41:18

9月8日下午，永嘉县庆祝第42个教师节大会召开，永嘉县委书记钟方成在会上强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，以办好人民满意的教育为价值追求，以服务高质量发展为战略使命，以改革创新为根本动力，全力补短板、强基础、增优势，加快建成更具思政引领力、人才竞争力、科技支撑力、民生保障力、社会协同力、区域影响力的高品质教育强县。

9月8日下午，永嘉县庆祝第42个教师节大会召开，永嘉县委书记钟方成在会上强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，以办好人民满意的教育为价值追求，以服务高质量发展为战略使命，以改革创新为根本动力，全力补短板、强基础、增优势，加快建成更具思政引领力、人才竞争力、科技支撑力、民生保障力、社会协同力、区域影响力的高品质教育强县。

永嘉县四套班子领导胡宝锋、王晓雄等参加，永嘉县委副书记黄金锡主持。

会上，永嘉县教育局、枫林镇、永嘉中学附属中学、教师代表朱智秀分别作交流发言。

钟方成代表县四套班子，向永嘉县广大教师、教育工作者和离退休教师，致以节日的问候，向所有关心支持教育事业发展的各界人士表示衷心感谢。他说，近年来，永嘉县委、永嘉县政府始终坚持教育优先发展战略，锚定“教育强县”不动摇，先后出台《永嘉县教育扩优提质三年行动计划（2025—2027年）》《教育强县十大实招》，教育资源供给持续优化，教育质量持续提升，教师队伍持续建强，教育改革持续深化，社会各界情系永嘉捐资助学，用实际行动传承永嘉崇文重教的文化底色，推动教育事业取得了长足进步。

钟方成指出，要提高认识站位，切实增强教育强县建设的责任感和使命感。要牢牢把握教育的政治属性，坚定落实立德树人根本任务，坚持用党的创新理论铸魂育人；要牢牢把握教育的人民属性，持续回应人民群众美好期待，不断推动优质教育资源扩容提质；要牢牢把握教育的战略属性，发挥教育基础性、先导性、全局性作用，统筹推进教育科技人才一体改革发展，更好服务县域经济社会高质量发展。

钟方成强调，要聚焦重点关键，加快推动教育强县建设走深走实。要坚持高站位铸魂，以思想引领把牢育人导向，夯实理想信念根基，强化思想政治教育，深化德智体美劳“五育融合”发展，让学生更加健康、阳光、自信地成长。要坚持高目标引领，以争先导向激活赶超动能，锚定擦亮“学在永嘉”品牌，打造浙南山区教育高地的目标，质量进位、均衡公平、以创促提，持续缩小区域差距、校际差距，整体提升县域优质均衡水平。要坚持高品质运营，以内涵发展提升教育水平，深化教育领域综合改革，积极探索“人工智能+教育”，拓展教育对外开放格局，努力构建更加公平、更加普惠、更加优质的现代基础教育体系。要坚持高水平建设，以育强队伍夯实发展根基，抓好书记校长队伍建设，加强教师队伍建设，注重师德师风建设，提升教师教书育人本领。要坚持高标准保障，以优先投入支撑优先发展，教育经费优先保障，人员编制优先补充，公共资源优先倾斜，为教育事业发展创造良好条件。

钟方成要求，各地各部门要强化组织保障，加强党的全面领导，弘扬尊师重教风尚，深化平安校园建设，广泛凝聚教育强县建设工作合力，切实办好人民满意的教育。

来 源：永嘉发布

原标题： 永嘉县庆祝第42个教师节大会召开

记者 厉定武、范海国、金伟聪

本文转自：温州新闻网 66wz.com