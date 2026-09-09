永嘉发布 2026-09-09 10:41:18

9月8日，永嘉县委党的建设工作领导小组会议召开，传达学习习近平总书记关于树立和践行正确政绩观学习教育的重要指示精神，全面贯彻中央和省委、市委党的建设工作领导小组会议精神，全面总结永嘉县学习教育成效，研究部署巩固拓展学习教育成果，推动学习教育常态化长效化。

9月8日，永嘉县委党的建设工作领导小组会议召开，传达学习习近平总书记关于树立和践行正确政绩观学习教育的重要指示精神，全面贯彻中央和省委、市委党的建设工作领导小组会议精神，全面总结永嘉县学习教育成效，研究部署巩固拓展学习教育成果，推动学习教育常态化长效化。永嘉县委书记钟方成主持会议并讲话，树立和践行正确政绩观学习教育市委第一督导组组长张志宏及督导组有关同志到会指导，永嘉县四套班子领导胡宝锋、王晓雄等参加会议。

张志宏对永嘉县学习教育工作取得的成效给予充分肯定，他强调，永嘉要把树立和践行正确政绩观作为一项长期任务，深化理论武装，树牢正确导向，坚持学查改贯通，深耕基层治理，优化民生供给，守牢风险底线，增强发展动能，推动党员干部不断增强树立和践行正确政绩观的思想自觉和行动自觉，为省市大局作出更多永嘉贡献。

钟方成指出，学习教育开展以来，永嘉县上下深学细悟习近平党建思想、习近平总书记关于树立和践行正确政绩观的重要论述和“三个认认真真、扎扎实实”重要指示精神，紧扣“立党为公、为民造福、科学决策、真抓实干”总要求，扎实开展“溯源悟思想、实干创实绩”系列活动，一体推进学查改，学习教育更有质效，直面问题症结，干成了一批难而正确的事，坚持学干结合，进一步激发了干事热情，实现了学习教育与永嘉高质量发展深度融合、互促并进。

钟方成强调，当前永嘉正处于向经济强县迈进的关键时期，正是检验干部政绩观、考量担当作为的关键阶段。永嘉县上下要常抓不懈筑牢思想根基，贯彻落实习近平总书记在浙江工作期间来永嘉调研、对永嘉工作的重要指示批示精神，深化循迹溯源，落实常态学习，用好警示教育，引导党员干部不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。要旗帜鲜明激励实干担当，大力弘扬“六干”作风，树牢实干导向，狠抓工作落实，注重激励保护，确保高质量完成全年目标任务、实现“十五五”精彩开局。要一抓到底推动问题整改，把真改实改贯穿始终，复盘巩固提升，上下联动破题，注重建章立制，推动从解决“一件事”向治理“一类事”提升。要以上率下压实责任链条，常态长效推进中央巡视整改、集中整治群众身边不正之风和腐败问题攻坚以及整治形式主义为基层减负等各项工作，巩固和发展风清气正的政治生态。

来 源：永嘉发布

原标题： 县委党的建设工作领导小组会议召开

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com