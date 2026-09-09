永嘉发布 2026-09-09 10:41:18

9月8日，永嘉县集中整治群众身边不正之风和腐败问题攻坚推进大会召开。

9月8日，永嘉县集中整治群众身边不正之风和腐败问题攻坚推进大会召开，永嘉县委书记钟方成在会上强调，要深入学习贯彻习近平党建思想和习近平总书记关于整治群众身边不正之风和腐败问题的重要指示批示精神，按照中央纪委国家监委和省委省政府、市委市政府部署要求，牢固树立和践行正确政绩观，以更强的担当、更实的举措、更硬的作风，全力以赴打好打赢集中整治攻坚战，为永嘉县经济社会高质量发展提供坚强保障。永嘉县四套班子领导胡宝锋、王晓雄等参加会议。

钟方成充分肯定今年以来集中整治工作取得的新进展新成效。他指出，今年是三年集中整治的攻坚决战之年，永嘉县上下要深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，按照省市委部署要求，加力重点领域整治，提升工作整体质效，压实整治责任链条，以钉钉子精神系统整治群众身边不正之风和腐败问题，确保集中整治工作取得更多关键性突破、标志性成果。

钟方成强调，要聚焦重点、靶向施治，推动集中整治走深走实。要聚焦民生领域信访问题，坚持和发展新时代“枫桥经验”，认真落实“五个法治化”要求，深化民生领域信访治理“双月攻坚”行动，全力推进复查复核工作，党政“一把手”带头包最难案，推动源头化解、多元化解、有序化解。要聚焦高标准农田建设、农村集体“三资”、医保基金、养老服务等重点领域集中攻坚，坚持“小切口”精准破题，用心用情解决群众急难愁盼，统筹办好民生实事项目，探索创新邻里互助、乡风文明建设、基层善治等模式，切实增进民生福祉，让群众可感可及、得到实惠。

钟方成强调，要压实责任、统筹推进，确保各项任务落到实处。各单位主要领导亲自抓、负总责，班子成员履行“一岗双责”，包联永嘉县领导下沉乡镇、驻点帮扶，合力推动集中整治落实落细。要系统推进整治，在标本兼治、建章立制上下功夫，推动从“解决一件事”向“规范一类事”提升。要统筹发展和安全，把集中整治与巩固拓展正确政绩观学习教育成果、加快高质量发展、推动共同富裕等结合起来，抓紧抓实安全生产、平安稳定等工作，全力奋战三季度、决胜下半年。

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原标题： 全县集中整治群众身边不正之风和腐败问题攻坚推进大会召开

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com