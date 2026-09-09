文成发布 2026-09-09 10:36:52

9月8日，文成县集中整治群众身边不正之风和腐败问题攻坚推进大会召开。

9月8日，文成县集中整治群众身边不正之风和腐败问题攻坚推进大会召开。文成县委书记杨德听在会上强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于集中整治群众身边不正之风和腐败问题的重要指示批示精神，对相关要求再落实再推进，引导文成县党员领导干部始终做到知敬畏、存戒惧、守底线，确保重点问题闭环整改、工作成效可感可及，推动全面从严治党向基层延伸、集中整治工作向纵深发力，为文成谱写高质量发展新篇章提供坚强保障。刘金红、郑文东等县四套班子领导出席会议。

会议传达学习了全省、温州市集中整治群众身边不正之风和腐败问题攻坚推进大会精神，并部署文成县下步工作。各乡镇汇报了今年以来集中整治工作推进情况；相关牵头部门汇报了攻坚推进“4+10”项目实事情况。

杨德听指出，今年以来，文成县上下认真贯彻落实中央、省、市各项部署要求，坚持刀刃向内、动真碰硬，一体推动集中整治工作走深走实，取得了明显成效。他表示，要抓住最后4个月的攻坚决战窗口期，对前期工作再盘点、对短板不足再检视、对攻坚任务再部署，扎实做好各项工作。

杨德听强调，补短防弱要更精准，强化集中攻坚、实行挂图作战，主动加强沟通对接与动态监测，及时调度各牵头职能部门整治进展，对薄弱苗头第一时间预警提醒，督促相关部门迅速整改、消除隐患。信访治理要更稳固，做好动态跟踪管理，对各领域群众诉求高频共性问题进行梳理分析，从政策、制度、机制层面寻找治理突破口，推动同类问题成批化解。问题整治要更深入，聚焦项目建设、资金拨付、补贴发放等关键环节，敢查敢挖、动真碰硬，真正把深层次问题挖出来、把有价值线索交上来。成果打造要更亮眼，持续深化拓展，系统回顾总结本领域集中整治工作，对现有经验进行再总结再提炼，围绕群众可感可及的典型实事，积极打造一批可展示、可推广的典型案例。

来 源：文成发布

原标题： 全县集中整治群众身边不正之风和腐败问题攻坚推进大会召开

记者 李骏飞、夏晓强、陈经友

本文转自：温州新闻网 66wz.com