9月份文成县四套班子工作交流会召开

文成发布 2026-09-09 10:37:46

9月8日，文成县召开9月份县四套班子工作交流会。文成县委书记杨德听主持会议并讲话，刘金红、郑文东等文成县四套班子领导出席会议。

9月8日，文成县召开9月份县四套班子工作交流会。文成县委书记杨德听主持会议并讲话，刘金红、郑文东等文成县四套班子领导出席会议。

会议通报了“强攻坚项目”“十重百项”清单有关工作情况；听取了“聚焦全域法治监督，助推基层善治提质”和“聚焦华侨回乡养老，助力打造华侨‘温暖港湾’”工作情况汇报；部署了文成县缩小“三大差距”工作。南田镇作了表态发言。

杨德听指出，当前是冲刺“三季进”“全年红”的关键阶段，文成县上下要切实增强“时不我待、只争朝夕”的紧迫感和责任感，锚定既定目标不放松，以更加昂扬的斗志、更加务实的作风、更加有力的举措，全力攻坚突破、夺取全年胜，奋力谱写县域高质量发展新篇章。

杨德听强调，要统筹发展和安全。跑出发展“加速度”，进一步攻坚短板、抢抓窗口、大力争取，全力以赴稳住经济基本盘；守牢安全“生命线”，慎终如始抓防汛防台，持之以恒抓安全生产，全力确保群众生命财产安全。要统筹经济和社会。聚力经济提质，推动农业增值增效、工业加速转型、服务业扩能提质、招商引资迭代升级、国企高质量发展，夯实发展根基；提升治理效能，加强基层治理，重视矛盾化解，纵深推进集中整治，促进社会稳定。要统筹对上和对下。“向上”积极主动对接争取，强化资金落实、信息传递，最大程度将上级政策红利转化为发展实效；“向下”用心用情改善民生，抓实富民增收，优化公共服务，办好民生实事，全面增进民生福祉。要统筹选人和干事。把人选准用好，严格恪守“五个注重选拔、五个坚决不用”选人用人底线，全力营造风清气正的换届环境；把事干成干好，坚决防止“观望等待”“患得患失”“政绩冲动”，确保工作不松劲、落实不断档。要统筹抓党建和带队伍。从严从实抓党建，压紧压实党建主责，筑牢建强基层组织，统筹推进各领域党建提质增效，持续深化党风廉政，把党建优势转化为发展优势、治理优势；提能增劲带队伍，注重开阔认知视野、涵养心胸格局、锤炼精细作风，锻造堪当重任的干部队伍。

来 源：文成发布

原标题： 9月份县四套班子工作交流会召开

记者 夏季、夏晓强、李友汉

本文转自：温州新闻网 66wz.com