泰顺发布 2026-09-09 10:39:14

9月8日，泰顺县四套班子月度工作交流会暨“双争双抢”专项行动月度例会召开。

9月8日，泰顺县四套班子月度工作交流会暨“双争双抢”专项行动月度例会召开。泰顺县委书记张银贵在会上强调，要深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，全面落实习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署、市委“1361”思路举措，深入实施“1611登峰行动”，冲刺三季度、决胜全年红，确保高质量完成全年经济社会发展目标任务，奋力交出“十五五”开局之年精彩答卷。

陈钷、雷全勉、赖立峰、林建丰等泰顺县四套班子领导出席会议。

会议通报了“双争双抢”专项行动进展、重大项目督查及招商引资情况，12家单位围绕《问题清单》作发言，与会泰顺县领导围绕项目推进和9月份重点工作作交流发言。

张银贵指出，前一阶段，泰顺县上下连续作战、顽强拼搏，在产业发展、项目建设、民生改善、平安稳定等工作中克难攻坚，接连打赢防汛防台硬仗，展现出了敢打硬仗、善打胜仗的精气神、拼抢劲。9月份是三季度的收官之月，也是奠定“三季进”、夺取“全年红”的关键节点，泰顺县上下要锚定全年目标任务，抓紧时机、破难攻坚，奋力推动各项工作全面提速、整体跃升。

张银贵强调，要紧盯目标强攻坚，强化经济运行穿透分析，主动把握政策导向、跟进项目动态、吃透考核规则，精准研判三季度指标完成基数、增量空间、缺口差距，强力攻坚提升，加强向上对接，为夺取“全年红”奠定坚实基础。要紧盯产业育动能，加快推进开发区管理体制机制改革，“一企一策”抓好企业帮扶服务，大力推进企业主体梯队培育，不断夯实产业根基。要紧盯项目求实效，聚焦低空经济等重点领域开展全员招商、精准招商，加强项目谋划储备，扎实做好征地拆迁、政策处理等工作，全速推进在建项目抢进度，加快形成更多实物工作量。

张银贵强调，要全力抓强城提能级，加快推进省级城市更新集成改革试点县建设，进一步激活房地产市场、加快建筑业发展，精心谋划策划文旅活动，大力发展体育经济、赛事经济，促进消费回暖、文旅升温。要全力抓生态优环境，紧盯林业图斑整改、流域断面水质提升、畜禽养殖面源污染治理等重点任务，严抓源头管控、严守生态红线，常态化抓好城乡人居环境优化提升，加快补齐基础设施短板，不断提升生态治理效能。要全力抓民生增福祉，聚焦盘活资源、促进增收，推动“人人有事做、家家有收入”，抓实“一老一小一弱”服务保障，全力攻坚城乡居保提档，加快打造低收入家庭综合帮扶集成改革典型案例，不断提升民生“质感”和群众“体感”。要全力抓平安防风险，统筹抓好安全生产、防汛防台、平安稳定、矛盾化解等各项工作，扎实推进抢险救灾、复工复产、灾后恢复，推动高质量发展和高水平安全良性互动。要全力抓基层强基础，持续巩固拓展学习教育成果，深入实施基层基础建设“争先攀高、全域建强”三年行动，刚性执行“重心下移、力量下沉”8条举措，全力以赴打好打赢集中整治攻坚战，确保泰顺县上下风清气正。

张银贵要求，泰顺县上下要把“马上就办、真抓实干”的优良作风贯穿工作全过程，泰顺县领导带头领题破难、靠前指挥，各乡镇各部门坚持块抓条保、协同作战，进一步发挥考核“指挥棒”作用，清单化管理、节点化推进各项工作任务落细落实，以工作主动赢得发展主动。

来 源：泰顺发布

原标题： 县四套班子月度工作交流会暨“双争双抢”专项行动月度例会召开

记者 郑鑫昳

本文转自：温州新闻网 66wz.com