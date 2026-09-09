龙湾发布 2026-09-09 10:41:19

9月8日，温州湾新区、龙湾区庆祝第42个教师节大会召开。

9月8日，温州湾新区、龙湾区庆祝第42个教师节大会召开。龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨出席会议并强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，坚持把办好人民满意教育作为根本立足点，以服务高质量发展为战略使命，高水平推进教育强区建设，为龙湾提速打造“一区五城”、奋力推动共同富裕先行示范提供有力支撑。

近年来，龙湾区聚焦打造温州教育新高地，持续加大资源投入、完善政策供给，均衡、公平、优质教育成效显著。均衡教育蔚然成势，龙湾区公办义务教育集团化覆盖率达100%，新增学位3.2万个，并先后创成全国义务教育优质均衡发展区、全国学前教育普及普惠区，成为温州首个实现“两区共创”的县（市、区）。公平教育掷地有声，完成14所民办新居民子女学校与30所薄弱园整合，100%向随迁子女提供公办学位。优质教育提质攀升，初中毕业生公办普高录取率逐年提升，2026届高考成绩再创新高，龙湾中学近三年特控线上线率稳居80%高位，持续彰显教学成效。

会上，相关领导为龙湾区教育系统30年教龄老 教师颁发荣誉。桃花岛小学、蒲州街道等单位代表作交流发言。

温州市教育局党委委员、副局长朱景高到会指导。他表示，在温州市教育发展的大格局中，龙湾教育地位举足轻重，发展态势连年向好，“学在龙湾”品牌越擦越亮。作为教育大区，龙湾大有可为，也必将大有作为。他强调，要在“优先强教”上久久为功，坚持在规划、投入、资源配置上优先保障，深入研究学龄人口变化和教育发展之间的变量关系，把教育布局规划作为城市优先级统筹考量，充分保障群众教育需求。要在“质量立教”上追求卓越，深化“健体强心”育人实践与教科人一体化改革，抢占“AI+教育”新赛道，培养全面发展的人才，并以教育家精神为引领，重点聚焦校长与教师两支队伍，在“德才双优”上见真章。要在“科学治教”上凝聚合力，坚持“升维”理念，从社会治理层面来看教育、抓教育，强化党委政府的高位统筹、部门校地的高效联动，理清教育权责边界，助力打造温州市乃至全省区域教育新高地。

夏禹桨代表温州湾新区党工委、管委会及龙湾区四套班子，向辛勤耕耘在教育一线的广大教师和教育工作者致以美好的节日问候，向长期以来关心支持龙湾教育发展的社会各界人士致以衷心感谢。他强调，传递好龙湾教育的好声音，离不开每一位教师的辛勤耕耘。近年来，龙湾区经济发展态势良好，人均GDP连续多年位居温州市首位，科技创新活力迸发，社会贸易活跃度不断提升，为教育事业发展提供了坚实的物质保障和广阔的发展空间。身为龙湾教育人，既要精研业务，把知识教好，更要修身立德，为人师表，用潜移默化的言传身教滋养学生心灵，让每一个孩子都能在阳光下健康、快乐、自信地成长。

夏禹桨强调，要加快推进教育资源整合，构建公办普高多元供给格局，并深入实施“北师南调”计划和“新三名”工程，推动师资均衡配置，实现校校有名师、生生遇良师。要深化龙湾中学附属学校教育集团建设和与国科温州研究院的校地合作，拓宽小初高纵向衔接与拔尖创新人才贯通培养通道。要持续巩固新居民子女学校和薄弱园清零成果，保障随迁子女同城待遇，完善困难学生关爱帮扶机制。要聚焦群众关切，常态化整治校园餐、教辅材料、校服质量等重点领域，深入推进“明眸皓齿”“阳光体育”等健康行动，全方位守护每一位孩子的成长成才。

夏禹桨表示，龙湾区委区政府始终恪守“教育的事，特事特办、急事急办、难事盯办”理念，以最大决心、最实举措，落细落实教育优先发展战略，用心用情办好“家门口的优质教育”，让“学在龙湾”成为区域教育鲜明标识、民生幸福底色、城市发展名片。

龙湾区领导李丹、张纯芳、吴昌亮、邵建寨、王伽伽、郑雷等出席会议。

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原标题： 温州湾新区、龙湾区庆祝第42个教师节大会召开

记者 蔡晨翔、李盛亮、桂寅

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