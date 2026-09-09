构建融合新生态 塑造传播新格局

人民日报 2026-09-09 18:37:42

技术进步日新月异，主流媒体如何乘风破浪？传播格局深刻变化，党报评论怎样把握舆论主导权？

技术进步日新月异，主流媒体如何乘风破浪？传播格局深刻变化，党报评论怎样把握舆论主导权？

习近平总书记对宣传思想文化工作作出重要指示强调，“着力提升新闻舆论传播力引导力影响力公信力”。在深化主流媒体系统性变革的大潮中，党报评论立足全局、引领导向，唱响主旋律、传播正能量，成为提升新闻舆论传播力引导力影响力公信力的重要力量。

由人民日报社评论部支持、四川日报社主办的2026党报评论融合发展论坛9月3日在四川绵阳举行。来自中央媒体、地方省委宣传部、30余家省级党报和学界、业界、新媒体平台的代表齐聚一堂，围绕“系统性变革中的党报评论新生态”主题分享观点、激荡思维，为巩固壮大自信自强、团结奋进的主流思想舆论贡献力量。

共识在沟通交流中增进，智慧在互学互鉴中凝聚。与会嘉宾认为，让党报评论成为舆论场不可替代、不可或缺的权威声音，就要坚定正确前进方向，突出思想优势，推动评论创新，更好传播党的创新理论、宣传党的政策主张、反映群众呼声心声、凝聚社会思想共识。

思想铸魂，深耕核心优势

习近平总书记强调：“要旗帜鲜明坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向。”舆论导向正确，才能凝聚人心、汇聚力量。

智媒时代，党报评论如何确保立于时代潮头，当好“时代桅杆上的瞭望者”？

“正确的导向是新闻舆论的生命线。”河南日报社党委委员、副社长王大庆认为，越是热点丛生、情绪先行，越要秉持公正、客观、理性的态度。南方报业传媒集团（南方日报社）副社长、副总编辑金强表示，党报评论追求流量但不唯流量，追求共情但不为情绪所裹挟，不能为博取眼球牺牲价值导向。

大时代需要好评论。何为好评论？与会嘉宾认为，好评论具有思想的力量、逻辑的力量、事实的力量，能在众声喧哗中一锤定音，穿透圈层直抵人心，有效引领舆论走向、弥合信息差、凝聚社会共识。

好评论体现在思想性。新闻战线杂志社执行主编武艳珍说，找准思想认识共同点、情感交流共鸣点、利益关系交汇点，评论就能够实现价值增值和思想跃迁。

好评论体现在稀缺性。在江西日报社副总编辑张晶看来，有思想、有立场、有情怀的好评论是稀缺品，党报评论要将互联网这个“最大变量”转化为提升传播力引导力影响力公信力的“最大增量”。

好评论体现在功能性。四川日报报业集团编委兼四川日报专职编委姜明表示，评论价值的一个重要方面就是跟网民一起明晰是非边界、一起规范言行、一起汇聚合力，进而推动社会进步。

四川省委常委、绵阳市委书记左永祥表示，借助党报评论融合发展论坛，大家进一步强化思想激荡和经验交流，深化信息共享、观点共享、资源共享、渠道共享，努力创造更多向上向善的作品，实现正能量、高质量、大流量有机统一。

与会嘉宾形成这样的共识：无论媒体形态、传播形式如何改变，党报评论在党言党、为党立言的使命不能变，思想性这个最鲜明、最突出的优势不能丢，巩固和壮大主流思想舆论的责任感不能淡。

创新为要，激活融媒势能

挑战有目共睹，机遇时不我待。习近平总书记指出：“随着形势发展，党的新闻舆论工作必须创新理念、内容、体裁、形式、方法、手段、业态、体制、机制，增强针对性和实效性。”

党报评论工作要因势而谋、应势而动、顺势而为，在深化主流媒体系统性变革的进程中锚定奋进目标、找准发展坐标。

文风清新，增强吸引力。今年以来，人民日报新推出的“人民锐评”网评品牌不回避热点、不畏惧交锋，力求“短实新”，以新锐之气挺进网络舆论最前沿。截至8月，累计推出文章超300篇，不断输出“新”观点、塑造“锐”文风。

体制创新，提升生产力。贵州日报跳出“纸媒为本、新媒体为延伸”的传统路径，对纸媒与网端、文字产品与视频产品实行一体策划、多元传播，打破“评论只是评论部门的事”的思维定式，建立“专兼结合、全员参与”的大评论格局。

传播焕新，扩大影响力。在中国青年报社评论部主任王钟的看来，对于社会共识明确的议题，百余字的短评、创意海报、短视频等轻量化形式就能清晰传递态度；对于争议较大、认知多元、关乎大局的重点议题，必须深耕细作、深度剖析、正本清源。

技术赋能，夯实内容根本。不少媒体的评论员结合政策导向、现实调研、学识积累，运用人工智能辅助创作，既体现评论的思想深度与价值底色，又有效提升热点响应速度与内容生产效率。

从“人人都有麦克风”，到“人人都能使用人工智能”，“一键速成”成为可能。党报评论的不可替代性究竟在哪里？

“只有到火热的创新现场中去找‘活水’、抓‘活鱼’，才能写出有生气、锐气、热气的评论。”科技日报评论小组成员毛莉认为，通过深入创新一线获取鲜活素材，那种亲历、亲见、亲闻、亲感触发的灵感，是任何算法都无法生成的。

“尊重现场，为评论注入生命力。”新华日报评论员袁媛分享《今夜，千万双手举起奖杯》的创作经验：真实可感的现场，往往能让评论从纸面上“立”起来、从镜头里“长”出来，为评论提供更多“附加值”。

实践证明，党报评论要经得起时间检验，离不开扎实的采访调研、独到的视角、深入的分析、严密的逻辑、理性的观点、高质量的原创内容。

创新不是推倒重来，融合不是另起炉灶。湖南日报社副总编辑蒙志军分享了将评论生产嵌入既有指挥链路的做法：强化全媒体调度，优化生产流程，建立策划、创作、推广联动机制。“评论员刘雪松”账号主理人刘雪松认为，系统性变革，变的是姿势和话风，不变的是党报评论的政治方向、舆论导向、价值取向。

与会嘉宾表示，从创作理念、生产流程，到评价体系、组织架构，党报评论只有锐意改革，才能实现内容创新、表达创新、融合创新的相辅相成。

人才为重，厚植发展根基

习近平总书记强调：“媒体竞争关键是人才竞争，媒体优势核心是人才优势。”推动党报评论事业欣欣向荣，重在人才辈出、人尽其才、才尽其用，让党报评论员在互联网浪潮和新技术革命中迎接挑战、实现成长。

让事业激励人才，让人才成就事业，就要加快破除不适应创新发展要求的思想藩篱、路径依赖。

解放日报构建起三级评论人才梯队：专职评论员是骨干力量，也是必须锻强的核心圈；通过项目制、约稿制等柔性组合鼓励报社内部记者编辑写评论，激活中间圈；同时还精心遴选、积极吸纳专家学者、行业观察者组建社会优秀评论人才队伍，拓展外围圈。

北京日报将优质评论作为底稿进行视频转化，推出热点解读类视频栏目“日新说”，评论员以知识博主形象出镜，每期拆解一个硬核话题。

打造评论员个人IP（知名内容品牌）、栏目IP，增添鲜活生动的人格化表达，是党报评论深化系统性变革、提升舆论引导质效的重要抓手。

浙江广电已培育出17个千万级粉丝账号，其中评论主播“新闻姐”邹雯拥有4200万名粉丝；江西日报的评论类IP工作室“Z世代·Z视线”，以青年视角、青春语态“聊青年关心的事”，上线两年来作品全网点击量突破2000万；绵阳市新闻传媒中心的评述类短视频账号“新闻胖哥”全网粉丝数突破360万……

让有能力、有业绩的优秀人才得到充分尊重，才能激发人的主动性创造性。

今天，记录壮阔征程，唱响奋进凯歌，书写新时代荣光，党报评论舞台更广、担子更重、责任更大。与会嘉宾相信：加强思想引领，创新话语表达，坚持技术赋能，定能以穿透力提高传播力、以主动权赢得话语权，让党报评论在高质量发展中展现新气象。

作者：邹 翔

原标题：构建融合新生态 塑造传播新格局——2026党报评论融合发展论坛综述

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com