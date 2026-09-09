人民网 2026-09-09 18:40:20

9月7日，最高人民法院发布《关于依法审理涉人工智能纠纷案件的意见》。

9月7日，最高人民法院发布《关于依法审理涉人工智能纠纷案件的意见》（以下简称《意见》）。《意见》聚焦“AI换脸拟声”“大数据杀熟”“自动驾驶事故责任”等热点问题，为技术发展划定法律边界的同时，也为产业创新预留空间。

当下，人工智能在便利民生、赋能产业的同时，也衍生出各种侵权乱象。2023年5月，包头警方通报一起利用AI换脸技术冒充熟人实施视频通话诈骗的案件，受害人10分钟内被骗430万元。不同于传统侵权，AI侵权具有技术性强、手段隐蔽、波及面广等特点，普通人缺乏专业取证能力，受害者往往会陷入“侵权易、举证难、追责空”的困境。《意见》出台有效弥补了传统诉讼救济滞后性的不足，其“发展导向”的立法思路具有示范意义。

《意见》精准聚焦民生痛点，以具象化裁判规则破解AI维权难题，让民众维权有了清晰标尺。例如，针对社会热议的AI换脸、仿声、“复活”逝者等行为，《意见》明确，未经许可使用他人肖像、声音生成可识别的虚拟形象并传播，将构成人格权侵权，商用情形还需承担更高的损害赔偿责任。此前，某短视频博主擅自使用AI技术“复活”已故明星并用于直播引流，家属多次投诉却因缺乏明确裁判依据而维权受阻，类似困境今后将有据可依。

与此同时，《意见》着力补齐AI知识产权保护、自动驾驶领域责任认定等短板，厘清行业权责，确保与现有法律体系无缝衔接。针对AI模型无偿盗用原创数据、生成内容抄袭、开源软件侵权等行业顽疾，明确开发者、平台、使用者的分层追责机制，有效填补AI侵权责任归属不清的制度漏洞。

技术发展无边界，但法治规范有底线。人工智能是新质生产力的重要载体，司法规制并非束缚创新，而是为行业良性发展保驾护航。《意见》鲜明体现了既包容技术创新、为产业升级预留空间，又严守法律红线、杜绝技术滥用的发展与安全并重理念。

《意见》的落地，让数字治理进一步完善，让AI技术在法治中前行，实现科技赋能民生、法治守护民心的价值。

作者：聂书江

原标题：壹时评：最高法意见划出边界，助力AI跑得更快、更稳

来 源：人民网

本文转自：温州新闻网 66wz.com