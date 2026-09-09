人民网 2026-09-09 18:41:21

近日，江西赣州一名女孩赴港观看演唱会，全家低保有被取消之虞，引发全网热议。当地政府部门迅速介入核查，澄清是该笔出境高消费触发低保动态监测预警，家属因担忧低保资格被取消，在网上发布求助信息。

这场舆论风波，看似是一场普通的个人消费争议，实则是公众对低保政策边界的一次集中审视。大多数网友都认同，低保是对特定困难家庭的兜底保障政策，不是固定福利，实施动态管理、有进有出。但也有少数网友表示不解，“靠双手打工挣钱，追求自己喜欢的东西，有必要一棍子打死吗？”

相关疑问，可以从两个层面厘清：其一，个人打工收入能否与家庭收入割裂看待？低保的认定是以共同生活的家庭整体为单位，家庭成员共享家庭收支、共担生活成本，不存在“个人赚钱个人花”的特殊规则。

其二，低保家庭成员是否拥有高消费自由？诚然，合情合理的消费自由值得尊重，但自由是有边界的，享受公共救助更要恪守相应规则。低保的初衷是保障最低程度的衣食住行等刚需生活支出，赴港观演属于高额娱乐消费，触发低保动态监测预警无可厚非。

从中不难看出，低保政策具有很强的制度刚性。制度刚性，恰恰是守护社会救助公平的生命线。低保资金依托公共财政支撑，取之于民、用之于困，每一分钱都承载着社会公平的期许，必须精准流向真正困难、亟需帮扶的群体。如果可以一边高消费一边领低保，就是对那些因病致贫、因残失能、真正陷入生活困境群体的不公。坚持制度刚性、强化动态监测、严查违规消费，是在守护救助公平、保障资源精准落地，让有限资源真正惠及最需要的人。

坚持制度刚性，确保各项制度规定执行到位，是我国社会保障体系不断完善的重要支撑。从明确以家庭为救助基本认定单元，到建立家庭经济状况核对机制；从借助大数据技术精准识别困难群众，到向“人情保”“关系保”亮出制度红线……正是在一次次坚持问题导向、不断自我完善的过程中，相关制度一步步堵住了漏洞、守住了公平，拓宽了保障覆盖面、提升了帮扶精准度，助力我国建成世界上规模最大的社会保障体系，为提高人民生活保障水平奠定了坚实基础。

如果说制度刚性守护着公平底线，那么制度弹性则释放着人文关怀，展现着我国社会保障体系的适应性能力。享有低保是个有进有出、动态调整的过程，一个家庭被取消低保待遇后，如果在后续出现经济状况回落、重新符合认定标准，依旧可以按程序重新申请、纳入保障范围。动态监测的制度设计，本身就是为了适配家庭经济状况的起伏变化，让低保实现托底效果最大化。由此来看，从不断扩大临时救助范围，到为灵活就业群体创新社保制度设计，充足的制度弹性推动我国社保制度不断适应性调整，在解决民生问题中提升民生福祉。

一场争议，照见社保制度的刚柔并济。唯有守住规则底线、兼顾人文关怀，才能让每一份民生兜底资源都物尽其用，让社会保障网既严密牢固、又温暖人心。（执笔：王庆峰，责编：李拯）

作者：常言道

原标题：人民锐评：赴港观演触发低保预警，社会保障须守公平底线

来 源：人民网

本文转自：温州新闻网 66wz.com