人民网 2026-09-09 18:42:21

为一线劳动者主动发声，是青年社会责任的质朴表达。

暑假期间，一群高中生围绕河南郑州环卫工人休息权益开展社会实践调研，通过人民网“领导留言板”向当地建言，推动相关部门摸清爱心驿站服务底数、完善服务指引。一件“挑毛病”的小事，不仅推动了具体问题的解决，更彰显出新时代青年的责任担当，为城市治理带来了鲜活的青春视角。

为一线劳动者主动发声，是青年社会责任的质朴表达。长期以来，社会对青少年的角色期待多停留在“专注学业”或“未来栋梁”的预设中。但这群高中生的行动表明，00后正在打破这一刻板印象。他们没有把劳动教育局限在课堂书本里，而是走出校门，深入实地摸清真实情况，把零散的日常观察梳理成有事实、有对象、有建议的完整诉求，再通过规范的官方渠道传递群众呼声，完成了一次高质量的公共参与。

他们以调研者的姿态深度参与城市治理，既在社会大课堂中完成了一次生动的成长，也为基层治理补齐盲区、优化服务输送了新鲜视角。这种建立在务实调研基础上的青年参与，正是现代城市治理需要的建设性力量。

当环卫工人的休息权益被一群高中生郑重地写入留言板时，我们看到的不仅是同理心，更是一种“我的城市我负责”的时代意识。这种从“被安排”到“我主张”的转变，是“人民城市人民建”走向成熟的微观注脚。

此次事件中有一个细节：爱心驿站早已完成地图标注与智慧化管理，在不少人看来已是“服务到位”，但部分年长的环卫工人对智能手机、功能性应用并不熟悉，甚至不敢走进驿站使用设施。很多时候，城市智慧建设容易陷入“技术至上”的误区，一味追求先进与高效。00后凭借贴近生活的敏锐观察，看到了城市街头的数字鸿沟。正是这个青春视角发现的小细节，推动了服务的精准优化，也让智慧民生的内涵更加完整饱满。

一代人有一代人的使命，一代人也有一代人的参与方式。我们乐见更多这样的青春行动，也期待各级政府能像郑州相关部门一样，珍视每一次来自青年的“挑毛病”。及时回应每一份合理诉求，让一个个小建议转化为一项项切实举措，汇聚起增进人民福祉的磅礴力量。

来源：金台岩

原标题：人民锐评：乐见高中生给城市“挑毛病”

来 源：人民网

本文转自：温州新闻网 66wz.com