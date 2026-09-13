学习强国温州平台 2026-09-13 09:50:00

9月7日16时许，温州瑞安陶山派出所民警陈克、方超群前往村居开展日常走访工作。车辆在路口等候红绿灯时，一阵急促的敲窗声突然响起：“警察同志！救救我爸！”。民警立刻摇下车窗，敲窗的男子神情慌乱，着急地向警方说明情况。

9月7日16时许，温州瑞安陶山派出所民警陈克、方超群前往村居开展日常走访工作。车辆在路口等候红绿灯时，一阵急促的敲窗声突然响起：“警察同志！救救我爸！”

民警立刻摇下车窗，敲窗的男子神情慌乱，着急地向警方说明情况：“我爸在小作坊工作时被机器割伤了手臂，现在血流不止！”

陈克和方超群果断下车。男子的车就停在旁边车道，只见伤者虚弱地靠在座位上，身体状况不容乐观，身边的妻子更是慌乱无措。如果等待救护车急救，或是自驾排队通行，很有可能延误最佳治疗时机。

“来来，上我们车！”民警协助家属将受伤男子小心搀扶至警车上，他的妻子一并陪同。警车亮起警灯、拉响警笛，争分夺秒地驶往医院就医。

行驶途中，民警不断安抚当事人的情绪：“不要怕！交给我们！再坚持一下！”车辆抵达医院门口后，民警立即协助医护人员将伤者护送至急诊救治。

确认伤者得到妥善救治后，两位民警默默转身离开，伤者妻子连忙追上，反复表达感激之情：“太感谢你们了！要是没有你们一路护送，后果不堪设想！”

危急时刻，街头巷尾的藏蓝身影，就是群众心中最可靠的守护者。为陈克、方超群点赞！

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原标题： 温州瑞安：陶山民警遇群众求助，开辟生命通道护送伤者

作者：金怡然

本文转自：温州新闻网 66wz.com