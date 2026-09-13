慢阻肺遇上睡眠呼吸暂停，双重危机如何破解？
在呼吸系统疾病谱中，慢性阻塞性肺疾病（慢阻肺）与阻塞性睡眠呼吸暂停（OSA）的相遇，犹如两股暗流交汇，形成医学界高度警惕的“重叠综合征”。这种问题并非简单的“1+1”叠加，而是以几何级数放大的健康威胁，正成为中老年群体中潜伏的“夜间杀手”。
什么是“1+1>2”的呼吸危机？
想象你的呼吸系统是个双车道隧道：慢阻肺让出口越来越窄，而睡眠呼吸暂停则时不时落下闸门。当这两个问题同时存在，身体就像被困在逐渐缩小的密闭空间里，当两者重叠，便会形成恶性循环：
1.缺氧加倍：白天肺功能差导致缺氧，夜间呼吸暂停使缺氧雪上加霜，极易引发肺动脉高压和心脏衰竭。
2.炎症风暴：两种疾病的炎症相互加剧，导致急性发作更频繁、更严重，住院和死亡风险显著增高。
3.心血管重负：夜间反复缺氧和憋气，极大增加高血压、心脏病和脑卒中的风险。
需要警惕的信号
若出现以下情况，应警惕“重叠综合征”的可能：
1.如果您已确诊慢阻肺，并伴有：
夜间打鼾声响大且不规律；睡觉时反复憋醒；白天无法控制的困倦；即使规范用药，气短症状仍持续加重。
2.如果您长期有打鼾、嗜睡表现，并伴随：
长期吸烟史；活动后气短进行性加重；慢性咳嗽、咳痰。
诊断的关键检查
及时就医（呼吸科/睡眠中心）很重要，医生可能会建议：
1.肺功能检查：评估慢阻肺情况。
2.多导睡眠监测：诊断睡眠呼吸暂停的“金标准”，需要睡一晚进行监测。
3.可能还需要动脉血气分析、心脏超声等评估整体影响。
如何应对？必须“双管齐下”
治疗的核心是同时管理好两种疾病：
1.对付慢阻肺：
①戒烟是首要任务！
②遵医嘱规律使用吸入药物（如支气管扩张剂）。
③积极参与肺康复（运动、呼吸锻炼等）。
2.对付睡眠呼吸暂停：
①无创呼吸机是核心治疗。它像一个“空气支架”，在夜间撑开堵塞的气道，能立刻改善缺氧和睡眠，长期保护心脏，甚至可能减少慢阻肺的急性发作。
②对于肥胖者，减重（5%-10%）有显著帮助。
3.辅助治疗：
①如果存在慢性缺氧，可能需要长期家庭氧疗。
②保证均衡营养，维持体力。
请注意！别忽视那些“不对劲”的信号，无论是难以控制的白天困倦，还是无法缓解的呼吸费力，都可能是身体在呼救。主动向呼吸科或睡眠医学中心的医生、护士诉说您的困扰，是迈向健康的第一步。通过科学的诊断和综合管理，完全可以打破这个危险的“夜间合谋”，让您重获安稳的睡眠和更顺畅的呼吸。
来 源：学习强国温州平台
作者：张丽丹
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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