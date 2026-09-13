学习强国温州平台 2026-09-13 09:50:30

农闲人不闲，增收有门路。近期，温州市文成县黄坦镇黄垟村搭建来料加工便民平台、兜底承担运输费用，盘活村内闲置老年劳动力，让留守村民实现家门口就地增收，走出一条接地气的乡村共富新路径。

农闲人不闲，增收有门路。近期，温州市文成县黄坦镇黄垟村搭建来料加工便民平台、兜底承担运输费用，盘活村内闲置老年劳动力，让留守村民实现家门口就地增收，走出一条接地气的乡村共富新路径。

日前，记者在黄垟村党群服务中心旁的来料加工点看到，二十几位村民端坐工位，熟练地进行电器开关零部件的组装，现场一片忙碌景象。据了解，该加工点由文成县供销社提供场地、村里负责运营配套，已运营一个月，现有常态化务工村民20人左右，以五六十岁的老人为主，正成为村内重要的增收阵地。55岁的村民程圣焕是加工点的“常客”，他说：“年纪大了不方便外出打工，现在村里把活送到家门口，空闲时间做点手工活，每个月都能多一笔收入，日子更充实了。”

黄垟村常住人口约300人，村集体经济年收入约50万元，村内300多亩糯米山药种植基地年产值可达500万元，配套的糯米山药加工厂能够带动村民务工增收，但产业季节性特征明显，每年11月才开工，务工周期仅两个月。较长的农闲期内，村内老年劳动力大多闲置，缺少稳定增收渠道。

黄垟村党总支书记、村委会主任程学义说：“去年我们村里开了一个糯米山药加工厂，劳动力也可以打打零工，但是时间都不长，只有两个月左右时间，结束之后老人没事做，我们就想到了这个来料加工点，老人年纪比较大，赚几十块钱对他们是很好的事。”

为有效盘活闲置劳动力、拓宽村民增收渠道，黄垟村村“两委”主动对接黄坦生态产业园电器公司，筛选工序简单、适配老年人操作的电器组装订单，打造便民来料加工点。为最大程度降低村民务工门槛，村集体兜底承担原材料运输、成品送货等全部运费，让村民零成本务工、稳获收益。

加工点运营期间，村党支部副书记张武当起了临时负责人，从筛选适配加工产品、手把手教学村民操作，到成品的清点质检、原材料及成品往返运输等，他都全程跟进值守。遇到零部件短缺等问题，还要多次往返厂区补货，全力保障加工点平稳运转。

“每天要往返运输加工物料，遇到零部件短缺还要及时补货。能让村里的老人在家门口安稳就业、增加收入，看到大家有收获、很开心，我们的付出就值得。”黄垟村党支部副书记张武表示。

小小的来料加工点，有效补齐了村内季节性务工短板，让闲置劳动力就地转化，将农闲空余时间变为增收时段。对于不便外出务工的老年村民来说，手工务工既充实了生活，也提升了大家的获得感与幸福感。

接下来，村里将持续优化来料加工产业模式，主动对接温州、瑞安等地企业，洽谈更高收益的加工订单。同时逐步壮大务工队伍、扩大加工规模，依托稳定产能争取企业送货上门，优化村集体兜底支撑的运营模式，持续拓宽村民就地增收渠道，扎实推进乡村共富建设。

来 源：学习强国温州平台

原标题： 温州文成：搭平台 贴运费 黄垟村幸福来料“家”工厂

作者：陈秀秀 季向贤 夏晓强

本文转自：温州新闻网 66wz.com