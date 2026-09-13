泰顺发布 2026-09-13 10:14:29

9月12日下午，泰顺廊桥文化园机车集结、引擎轰鸣——2026年骑纪泰顺·廊氡摩旅季启幕。来自全国各地的机车俱乐部代表、摩友代表、嘉宾齐聚廊桥之乡，共赴一场山水与骑行交融的秋日之约。

9月12日下午，泰顺廊桥文化园机车集结、引擎轰鸣——2026年骑纪泰顺·廊氡摩旅季启幕。来自全国各地的机车俱乐部代表、摩友代表、嘉宾齐聚廊桥之乡，共赴一场山水与骑行交融的秋日之约。

2026年骑纪泰顺·廊氡摩旅季正式启动

泰顺是国家生态县、中国廊桥之乡，此次廊氡国家级旅游度假区携手全国知名机车IP《骑纪中国》，是以时尚机车文化赋能传统文旅的一次全新探索。泰顺拥有200余公里盘山摩旅环线，串联高山云海、峡谷湖畔、廊桥古村，沿线14座打卡驿站将提供补给、休憩、打卡全链条服务。本次摩旅季持续近四个月，希望每一位摩友都能在泰顺感受到“一路风景、一路温暖”。

机车轰鸣，安全先行。活动现场，县公安局交通管理大队为摩友们带来了一堂实用的摩旅交通安全课。结合山区道路骑行实际，通过互动问答的形式，围绕弯道控制、车队编组、应急处置等安全要点进行讲解，让摩友们对交通安全知识有了更深入的了解。现场气氛热烈、互动踊跃。

摩友姜齐海分享了在泰顺骑行的体验：“环境非常好，我最喜欢的就是廊桥，每经过一段地方都有廊桥，每一座都独具特色。我今天去了茶花开了驿站，位置很不错，很出片，还有1991咖啡驿站也不错，明天我想到那边再去打卡，再深入了解一下。”

此次机车骑行活动，是廊氡国家级旅游度假区联合骑纪中国团队共同打造的一次机车文旅深度合作。骑纪中国作为全国最具影响力的机车嘉年华IP之一，已在浙江、湖南、湖北、四川、江西等多个省份成功举办多场活动，每年参与摩友达10万人次以上。此次骑纪中国落地泰顺，看中的正是这里得天独厚的摩旅资源。

泰顺地处浙南闽北交界，全域原生盘山弯道串联高山、峡谷、湖畔等多种地貌，是国内少有的将顶级跑山公路、世界级廊桥非遗、天然氡泉康养三者融为一体的摩旅目的地。骑纪（温州）公司总经理陈思思表示：“这里不是单纯的山路骑行，而是把骑行、人文、康养串联成完整闭环的摩旅体验，这个是在国内很少见的，我们的摩友也特别特别喜欢这个地方。”

泰顺部分机车驿站

当天，281公里摩旅环线、14处个驿站正式开放常态化自由打卡。本次发布的281公里摩旅环线，沿途布局14处标准化机车驿站，涵盖星级总站、露营驿站、咖啡驿站、文创市集等多种业态。环线沿线串联北涧桥、溪东桥等国保级廊桥以及畲族非遗、氡泉康养等本土资源，实现机车潮流与千年古韵的深度融合。

泰顺部分机车驿站

摩友可自行规划2至3日骑行路线，在一路骑行中感受泰顺的自然山水与人文风貌。打卡活动将持续至12月底，活动期间，摩友完成指定驿站打卡，可兑换骑士礼包，内含骑士证书、打卡徽章、免费温泉体验券等。按照规划，未来三年泰顺将逐步构建全域摩旅驿站服务体系，实现全域摩旅生态闭环。

近年来，泰顺持续探索“体育+旅游”融合发展新路径。此次摩旅季以机车文化为纽带，将廊桥非遗、畲族民俗、氡泉康养等本土资源串珠成链，打造全国独有的“摩旅+廊桥非遗+温泉康养”文旅名片。下一步，泰顺将持续丰富文旅产品与消费场景，探索文旅融合新玩法，让更多游客走进泰顺、体验泰顺，感受泰顺的独特魅力。

来 源：泰顺发布

原标题： 全国各地摩友奔赴温州，只为打卡这条281公里摩旅环线！

本文转自：温州新闻网 66wz.com