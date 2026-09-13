新华网 2026-09-13 10:51:11

萨那消息：也门胡塞武装12日表示，在过去48小时内，沙特战机对也门7个省份进行了129次空袭。

胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚当天在社交媒体平台发布声明称，沙特空军的F-15战斗机和“台风”战斗机空袭了也门西南部塔伊兹省、东北部马里卜省、红海沿海荷台达省以及北部焦夫省、萨达省、阿姆兰省和哈杰省。

他警告说，这些空袭“不会得不到回应和惩罚”。

近期，胡塞武装加大对政府军攻势，并宣布对支持也门政府的沙特阿拉伯实施海上禁运。也门政府军和胡塞武装10日分别证实，胡塞武装当天攻占红海战略要地、港口城市穆哈。胡塞武装11日称，该组织自9月3日发动攻势以来，已在也门西部攻占约5400平方公里土地。也门政府方面同日说，胡塞武装已控制该国整个西部海岸并继续向南推进。

发起本轮攻势前，胡塞武装已控制也门北部大片土地，包括首都萨那以及红海重要港口荷台达，但尚未掌控直接俯瞰曼德海峡的沿岸地带。

来 源：新华网

原标题： 也门胡塞武装称沙特在过去两天发动129次空袭

记者 尹炣

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