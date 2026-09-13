新华网 2026-09-13 10:51:11

爱知·名古屋亚运会男篮小组赛12日继续进行。中国队以105:59大胜巴林队，两连胜后提前锁定八强席位；伊朗队以72:69险胜中国台北队。

9月12日，中国队球员胡金秋（右）在比赛中争抢篮板球。新华社记者 贾浩成 摄

继首战大胜哈萨克斯坦队后，中国队本场对阵巴林队迅速进入状态，开局不到3分钟便以9:0领先。面对更多依靠个人持球进攻的巴林队，中国队通过快速转换和内外线配合不断扩大优势，首节结束时已以32:11领先21分。

巴林队第二节单节以18:14追回4分。第三节，巴林队加强前场逼抢，但未能缩小分差。最终，中国队以46分优势取胜。

全场中国队投篮命中率为56%，两分球29投22中，并命中14记三分球。中国队共有5人得分上双，其中廖三宁得到全场最高的23分并送出6次助攻。

9月12日，中国队球员廖三宁（右）在比赛中拼抢。新华社记者 贾浩成 摄

中国队主教练郭士强在赛后新闻发布会上表示，本场比赛球队的个人防守和整体防守都做得很不错，在限制对方重点球员方面也做得很好。

廖三宁认为，巴林队上一场赢了卫冕冠军菲律宾队，实力不容小觑，中国队的胜利源于对对手的重视。

中国队凭借两连胜积4分，提前锁定八强席位。下一场对阵菲律宾队，中国男篮将向小组第一发起冲击。

C组另外一场比赛中，菲律宾队以109:78大胜哈萨克斯坦队，全队命中16记三分球，有5人得分上双。

图片来自赛事官方信息系统

B组比赛中，伊朗队与中国台北队的较量十分胶着。中国台北队三节结束时以50:49领先，伊朗队末节以23:19胜出，完成逆转。同组的约旦队以76:65击败卡塔尔队。两轮过后，B组4支球队均为一胜一负。

来 源：新华网

原标题： 亚运会｜男篮综合：中国队提前晋级 伊朗险胜中国台北

记者 岳晨星

本文转自：温州新闻网 66wz.com