新华网 2026-09-13 10:51:11

这是9月12日在智利南部阿劳卡尼亚大区皮特鲁夫肯拍摄的火灾现场。据智利媒体12日报道，智利南部阿劳卡尼亚大区皮特鲁夫肯一家养老院11日晚发生火灾，已造成16人死亡、10人受伤。新华社发

据智利媒体12日报道，智利南部阿劳卡尼亚大区皮特鲁夫肯一家养老院11日晚发生火灾，已造成16人死亡、10人受伤。

当地警方对媒体说，火灾发生于11日22时30分左右。事发时，养老院内共有26人，其中受伤的10人已被送往医院。

当地媒体发布的图片显示，养老院房屋被大火严重损毁。目前，警方和检方人员已进入现场，火灾原因正在调查中。

这是9月12日在智利南部阿劳卡尼亚大区皮特鲁夫肯拍摄的火灾现场。新华社发

这是9月12日在智利南部阿劳卡尼亚大区皮特鲁夫肯拍摄的火灾现场。新华社发

来 源：新华网

原标题： 智利南部养老院火灾致16人死亡

记者 朱雨博

本文转自：温州新闻网 66wz.com