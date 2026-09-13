新华社 2026-09-13 10:49:50

2026年黄河上中游重点水库联合排沙调度9月12日启动，按照黄河水利委员会统一部署，国网甘肃刘家峡水电厂将所属刘家峡水库出库流量提升至1320立方米每秒，全力配合本次联合排沙工作。

图为刘家峡水库及黄河主河道。（受访单位供图）

国网甘肃刘家峡水电厂介绍，本次联合排沙将统筹调度龙羊峡、刘家峡两座大型水库塑造人工洪水过程，为沙坡头、青铜峡、海勃湾等六座水库协同实施联合排沙提供充足的水量储备，最终目的是改善库区淤积，恢复水库库容，提升宁蒙河道中水河槽过流能力，充分发挥黄河水资源综合效益。

在此次联合排沙过程中，刘家峡水电厂将密切监测上游雨情水情，持续跟踪梯级水库排沙和河道大流量过程演进情况，保障排沙安全有序进行。

据介绍，2023年至2025年，黄河水利委员会利用宁蒙河段停灌时机，组织开展黄河上中游重点水库联合排沙调度，取得显著排沙减淤效果。此次联合排沙，将进一步验证基于“洪水塑造”理念开展黄河上中游水库群联合排沙的可行性和高效性，为黄河水沙调控体系可持续运行提供坚实保障。

来 源：新华社

原标题： 刘家峡水库加大出库流量 助力黄河上中游水库排沙

记者 王铭禹

本文转自：温州新闻网 66wz.com