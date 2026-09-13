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中国对尼泊尔第五批紧急援助物资运抵加德满都

人民网-人民日报 2026-09-13 10:50:58

　　当地时间9月11日下午，中国对尼泊尔第五批紧急援助物资由中国空军运—20大型运输机运抵尼泊尔首都加德满都的特里布万国际机场。

　　中国驻尼泊尔大使张茂明同尼泊尔科学、技术和创新部部长马哈比尔·普恩出席援助物资交接仪式。

　　随着救灾工作持续推进，本批援助物资紧扣尼方当前最迫切需求，主要包括柴油发电机、医用防护口罩、太平柜、DNA检测设备及试剂、水域救援装备等，将为尼方开展后续工作提供有力保障。

来　源：人民网-人民日报

原标题： 中国对尼泊尔第五批紧急援助物资运抵加德满都

记者 李墨

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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