中国对尼泊尔第五批紧急援助物资运抵加德满都
人民网-人民日报 2026-09-13 10:50:58
当地时间9月11日下午，中国对尼泊尔第五批紧急援助物资由中国空军运—20大型运输机运抵尼泊尔首都加德满都的特里布万国际机场。
中国驻尼泊尔大使张茂明同尼泊尔科学、技术和创新部部长马哈比尔·普恩出席援助物资交接仪式。
随着救灾工作持续推进，本批援助物资紧扣尼方当前最迫切需求，主要包括柴油发电机、医用防护口罩、太平柜、DNA检测设备及试剂、水域救援装备等，将为尼方开展后续工作提供有力保障。
来 源：人民网-人民日报
原标题： 中国对尼泊尔第五批紧急援助物资运抵加德满都
记者 李墨
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
温州把经贸合作推介会开到上海 在“家门口”链接全球市场经济09-12
-
双榜见证温州创新力量！龙湾企业上榜数领跑全市经济09-12
-
华东首个小红书电商孵化中心在温落地经济09-12
-
温州探索“工美+”跨界生态新模式 多维聚力绘就瓯越百工新图景科教文体09-12
-
开学季温州开展校园食堂检查 AI协助当起“监管员”社会09-12
-
较小开渔初期下降超五成！梭子蟹价格跌至年内新低社会09-12
-
热血双子赴军营！永嘉双胞胎兄弟携手入伍，续写报国荣光社会09-12
-
温州街头的这抹深红，你注意到了吗？社会09-12
-
数字人运营师：把“数字”调教成干活的“人”社会09-12
-
深夜窗帘后“火光”摇曳，消防员紧急出动！竟然是氛围灯在“蹦迪”社会09-12