新华社 2026-09-13 10:59:30

坐落于中国西南山区的贵州喀斯特地貌广布，电网设备常年穿行于地形复杂、气象多变的区域。近年来，贵州持续进行科研攻关，将北斗高精度定位、短报文通信等技术深度融入电力安全生产，走出了一条从“单点突破”到“系统集成”的自主创新之路。

据了解，贵州是全国小水电大省，广泛分布于偏远山区的小水电不仅是电网的重要电源补充，更承担着库区防洪、灌溉等民生功能。

然而，通信盲区多、监测手段落后、预警能力弱，长期困扰着小水电的安全管理。不少偏远山区小水电的坝体安全监测，依赖于人工巡查。

“过去，很多指标需要现场勘测，如今在新技术的加持下，我们可以实时查看水坝的安全要素指标，做到及时响应。”铜仁洋溪小水电站站长朱仕明说。

“自从在线监测能力提升后，小水电安全运行水平极大增强，非计划停运减少，并网发电更稳定，从而为铜仁供电局保供电提供了更可靠的电源支撑。”南方电网贵州铜仁供电局电力调度控制中心总经理林先堪说。

针对贵州偏远山区通信难题，南方电网贵州电力科学研究院团队还研制了北斗三代短报文与4G双通道通信一体机，电力公网正常时通过4G回传数据，一旦公网中断则自动切换至北斗短报文链路。同时开发的区域自组网通信模块，也有效解决了库区多源数据组网信息采集的难题。

目前，该技术已在贵州省铜仁东方红电站、洋溪电站、甘金桥电站3个偏远水电站成功完成示范应用，填补了贵州小水电安全生产、保障电站运行的在线监测空白。

2023年，在上述技术的积累下，南方电网贵州电力科学研究院又启动了“基于北斗高精度定位技术的多源数据融合输电线路状态监测关键技术研究”。项目团队将北斗高精度定位与惯性测量技术深度融合，让北斗校正累积误差，弥补北斗在高动态场景下的不足，实现优势互补。

一系列攻关成果不仅守护了贵州区域电网的安全运行，更推动了行业标准化进程。2024年12月，国家标准化管理委员会正式印发通知，由南方电网贵州电网公司牵头制定的“电力系统专用北斗杆塔基础滑坡监测系统技术规范”成功立项。

“每一项参数都来自铜仁山里的无数次验证，也来自都匀铁塔上的实测数据。从一座小水电站的坝体到一条跨山线路的导线，每一次验证都是在为标准的可靠性‘投票’，更大程度服务电力安全生产。”南方电网贵州电力科学研究院物联网中心总经理李欢说。

来 源：新华社

原标题： 北斗技术赋能中国西南山区破解小水电“信息孤岛”

记者 周宣妮

本文转自：温州新闻网 66wz.com