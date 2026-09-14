苍南苍南县委书记林海涵开展循迹溯源学习调研并走访慰问老干部

苍南发布 2026-09-14 09:12:30

9月12日，苍南县委书记林海涵率队到金乡镇、大渔镇等地开展循迹溯源学习调研，并走访慰问老干部，在追寻足迹中凝聚思想共识，共谋苍南高质量发展新篇章。

9月12日，苍南县委书记林海涵率队到金乡镇、大渔镇等地开展循迹溯源学习调研，并走访慰问老干部，在追寻足迹中凝聚思想共识，共谋苍南高质量发展新篇章。他强调，要对标落实习近平总书记“4+1”重要要求、省委“132”总体工作部署和市委“1361”思路举措，紧扣省委十五届九次全会、市委十三届十次全会部署要求，牢固树立和践行正确政绩观，守好红色根脉、汲取奋进力量，奋力推动苍南县经济社会高质量发展。

在金乡镇半浃连村，林海涵走进“抗台精神”传承馆，详细了解2006年“桑美”台风受灾及灾后重建历程。他指出，半浃连村历经风雨砥砺，是苍南基层治理与乡村发展的鲜活样板，要牢记嘱托、对标先进，以更高标准推进乡村建设，持续优化人居环境、提升基层治理效能。要持续建强基层战斗堡垒，以高质量党建引领乡村全面振兴，补齐发展短板、塑造特色亮点，着力打造可复制、可推广的乡村振兴典型示范样本，走出一条“村美、民富、业兴、人和”的乡村振兴之路。

来到大渔镇小渔村循迹溯源馆，林海涵驻足观看馆内老照片、实物展品与多媒体资料，详细听取当地抗台防御、灾后重建工作以及168黄金海岸沿线乡镇发展历程介绍。据悉，小渔村深挖红色资源与精神富矿，以“防灾减灾救灾”为主题打造了市级循迹溯源教学点。林海涵强调，要立足滨海区位优势，厚植红色溯源底色，进一步深挖活化红色资源、做强滨海特色产业，推动资源优势转化为发展胜势，不断激活乡村振兴内生动力。

林海涵强调，当前，苍南正处在“十五五”开局起步、蓄势突破的关键阶段，苍南县上下要立足新发展阶段、扛起新使命担当，从赓续红色基因中传承优良作风、汲取奋进力量，继往开来、久久为功、接续奋斗。要牢牢把握高质量发展首要任务，稳住经济基本盘、激活发展新动能，全力以赴推动经济稳中向好、提质增效；要统筹抓好基层治理、民生保障、平安建设等重点工作，持续增进民生福祉、提升群众获得感幸福感，奋力谱写苍南“十五五”开局之年高质量发展崭新篇章。

林海涵一行还专程走访慰问雷必贵、黄锦耀、张传君三位老干部。林海涵与老同志们亲切座谈，仔细询问身体状况和日常生活起居，认真倾听大家对苍南县经济社会发展的意见建议。他表示，老干部是党和人民事业的宝贵财富，为苍南长远发展奠定坚实基础、作出突出贡献。希望老同志们保重身体、安享晚年，一如既往关心支持苍南县委县政府各项工作，继续发挥政治优势、经验优势，积极建言献策，汇聚起推动苍南高质量发展的智慧力量。

苍南县委常委、组织部部长温端荣参加学习调研。

来 源：苍南发布

原标题： 县委书记林海涵开展循迹溯源学习调研并走访慰问老干部

记者 李虹蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com