温州晚报 2026-09-14 09:35:10

近日，佩蒂动物营养科技股份有限公司生产的一批重7吨的烘焙类主粮经温州海关检验检疫合格后顺利启运，出口至越南。

温州网讯 近日，佩蒂动物营养科技股份有限公司生产的一批重7吨的烘焙类主粮经温州海关检验检疫合格后顺利启运，出口至越南。这是温州主粮类宠物食品首次实现出口，标志着温州宠物食品产业在延伸产业链条、提升产品附加值方面迈出了关键一步。

长期以来，温州出口的宠物食品以狗咬胶、宠物零食为主，该类产品原料相对单一、工艺相对简单，而此次出口的烘焙类主粮属于宠物配合饲料，原料种类多、营养结构多元，对生产过程中的温控、烘焙时长及均匀度等关键工艺参数有着苛刻的要求。产品出口前生产企业还需要获得由农业部门批准的饲料生产许可证，该品类是宠物食品领域公认的技术门槛较高的品类。

“宠物主粮作为宠物市场规模大、占比高的核心品类，相较于传统的咬胶和零食市场空间更大，产品附加值也更高。”佩蒂动物营养科技股份有限公司工作人员黄宝珍说，未来将充分发挥全球产能布局优势和良好的质量控制能力，推动主粮类产品走向更多国际市场。

目前，温州宠物食品行业已经有6家企业获得烘焙类、冻干类及罐头类宠物食品出口资质。

来 源：温州晚报

原标题： 温州主粮类宠物食品首次出口

记者 陈培培 通讯员 王毓婕

本文转自：温州新闻网 66wz.com