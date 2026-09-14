新华网 2026-09-14 10:34:32

2026年中国国际服务贸易交易会13日在京闭幕，本届服贸会达成7类共1200余项成果，举办200场论坛会议及洽谈推介活动，共有1830余家企业线下参展、5300余家企业线上参展，“中国服务”成为亮丽名片，出海服务推介路演区成效超过预期。

商务部服务贸易和商贸服务业司二级巡视员朱光耀表示，本届服贸会共有90个国家、地区和国际组织设展办会，多个领域的创新技术、产品和服务实现首发首展。会上发布多项权威报告，分享前沿研究成果，分析最新发展趋势，促进国际交流合作。

北京市商务局副局长卢慧玲说，本届服贸会在多领域达成丰硕成果，103家企业机构发布233项成果。主宾国挪威展团与中方企业机构签订6项合作协议，“投资北京”主题推介会现场签约36个重点项目，涵盖科技创新、智能制造、现代服务等12个产业领域。同时，“空间拓展+活动创新”扩大展会效果，组织81项配套活动，联动“两园一河”滨水空间，以及北京重点商圈举办44项活动，组织13条考察线路，全域开展专业经贸交流与大众文化体验活动。

朱光耀说，下一步，将推动人工智能、大数据、云计算等数字技术赋能服务贸易，加快培育发展数字服务等新业态新模式，积极拓展生产性服务出口，激发生活性服务出口潜力；持续深化服务贸易国际合作，加强同各国发展战略和合作倡议对接，以服贸会等重要展会平台为纽带促进各国互利共赢和共同发展；完善跨境服务贸易负面清单管理制度，加快建设国家服务贸易创新发展示范区。

9月9日至13日，2026年中国国际服务贸易交易会在北京首钢园举行。

来 源：新华网

原标题： 2026年服贸会达成各类成果1200余项

记者：吉宁

本文转自：温州新闻网 66wz.com