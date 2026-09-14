新华网 2026-09-14 10:34:33

记者13日从2026中国算力大会上获悉，中国算力平台实现全国一体化算力统筹监测，我国算力“一张网、一盘棋、一体化”发展格局基本形成。

近年来，我国算力基础设施建设规模持续扩大、布局不断优化，同时也面临算力布局分散、资源底数不清、动态监测滞后、跨域协同不足等挑战。在工业和信息化部指导下，全行业系统推进算力态势感知自动化监测体系建设。

中国算力平台是国家级综合性算力服务平台，目前已汇聚注册企业用户超万家，上架算力产品2000余项，接入各类大模型超300个，为广大开发者提供算力调用服务，累计沉淀数十亿条算力监测大数据。

中国信息通信研究院总工程师何宝宏介绍，中国算力平台有序推动了全国31个省份平台对接入网，建成统一规范、协同高效的全国算力态势感知监测体系，有效破除地域壁垒、打通数据孤岛，实现全国算力底数可摸清、态势可感知、运行可监测，推动算力建设从粗放式规模扩张向集约高效、全域协同跨越式升级。

工业和信息化部总工程师钟志红表示，接下来将加快构建“枢纽—区域—边缘”多层次、梯次化算力架构，持续完善中国算力平台功能；搭建高速互联、超低时延、韧性强健的算力传输通道，按需部署城域毫秒接入；推动算力设施、算电协同等领域创新，加快算力标准体系建设指南编制；降低用算成本和应用门槛，推动分行业凝练高价值场景等。

2026中国算力大会以“共织算力网 智启新未来”为主题，于9月11日至13日在河北廊坊举行。

来 源：新华网

原标题： 我国实现一体化算力统筹监测

记者：周圆

本文转自：温州新闻网 66wz.com