爱知·名古屋亚运会五大看点

新华网 2026-09-14 10:32:30

第二十届亚洲运动会将于9月19日在名古屋拉开帷幕。这是日本继1958年东京亚运会、1994年广岛亚运会之后，第三次承办该赛事。中国体育代表团第12次问鼎金牌榜悬念不大，但日韩谁能坐稳次席，泳池能否再现“多金王”，综合格斗、台克球、虚拟跆拳道等项目“首秀”如何，值得关注。

中国代表团向金牌榜12“连庄”发起冲击

杭州亚运会上，中国代表团豪取201金，连续第十一次登顶金牌榜。本届亚运会中国派出815名运动员，将参加38个大项、369个小项的角逐。其中，548名运动员为首次参加亚运会，306名运动员参加过奥运会或亚运会。

在本月初的中国体育代表团成立大会上，代表团秘书长张新表示，此次中国代表团规模有所精简，金牌总数较上届预计将有回落，但队伍有信心守住金牌榜、奖牌榜首位。

对于志在2028年洛杉矶奥运会的中国代表团而言，本届亚运会是新奥运周期的一次“期中考”，队伍近阶段训练与备战成效，将在亚运赛场得到全面检验。

首金归属历来受关注。9月20日，亚运会开幕后的首个比赛日，铁人三项男子个人赛、武术男子长拳、公路自行车女子个人计时赛、现代五项女子个人及团体赛等多项决赛将相继展开，赛会首金将诞生于其中，中国代表团冲击首金的机会同样集中在这些项目。

日韩争次席，四至八名纷争激烈

相比中国蝉联金牌榜首位，金牌榜次席之争的悬念更大。自1982年新德里亚运会中国首次登顶金牌榜以来，次席之争长期在日韩之间展开——过去11届亚运会，韩国7次、日本4次坐上“第二把交椅”。最近三届，日本在雅加达和杭州连续两届位居次席，韩国只是在2014年其本土举行的仁川亚运会上拿到第二名。

东道主日本此次派出932名运动员，参加全部43个大项比赛。杭州亚运会上，日本队获得52金67银69铜，位居金牌榜第二。本届比赛，日本代表团目标明确——超越杭州亚运会的成绩。虽然日本体育代表团团长井上康生在代表团成立仪式上没有提出具体奖牌数，但希望运动员拿出最佳表现，冲击“日本队历届最佳成绩”。

日本代表团阵容强大，集结北口榛花（田径）、桥本大辉（体操）、藤波朱理（摔跤）、加纳虹辉（击剑）等多位奥运冠军，以及攀岩高手安乐宙斗、冲浪好手五十岚卡诺亚、垒球名将上野由岐子等。

韩国代表团派出运动员792人，将参加41个大项，创其参加亚运会大项数量之最；代表团提出确保综合奖牌榜前三、力争40至45枚金牌的目标，直言要缩小与日本队的差距。杭州亚运会上，韩国队获得42金59银89铜，金牌数虽不及日本，奖牌总数却以190枚反超。本届亚运会，韩国队在射箭、游泳、射击、击剑、跆拳道、羽毛球等项目上均以多金为目标，棒球队志在冲击亚运五连冠，男足则向四连冠发起冲击。电竞领域，韩国传奇选手“Faker”李相赫领衔出征，韩国电竞队目标斩获5枚金牌。

金牌榜“第二集团”的座次同样竞争激烈。八年前雅加达亚运会，东道主印度尼西亚以31金位居第四，乌兹别克斯坦、中国台北分列五、六位，伊朗20金位列第七，印度仅15金排第八，泰国仅第十二名。到了杭州亚运会，印度（28金）、乌兹别克斯坦（22金）、中国台北（19金）、伊朗（13金）、泰国（12金）分列第四至第八位，亚洲体坛实力版图悄然变化。本届赛事，印度在板球、拳击、曲棍球等项目上保持优势，乌兹别克斯坦在拳击、柔道、摔跤等项目上实力较强，这两队最有望稳居第二集团前列。

谁会成为“多金王”？

亚运会赛场历来不乏“多金王”。近几届，游泳、体操等项目最容易诞生一届豪取多金的明星选手：雅加达亚运会，中国游泳队徐嘉余拿下5枚金牌；杭州亚运会，“蝶后”张雨霏独揽6金，追平池江璃花子保持的单届亚运个人金牌纪录，并与覃海洋一同当选最具价值运动员。

本届赛会，游泳（41金）、田径（50金）、射击（28金）是金牌最多的三个大项，“多金王”大概率从这些“产金大户”中诞生。中国游泳队中，张雨霏、汪顺、潘展乐、覃海洋等人均有望拿下多金。韩国泳将黄宣优、金禹旻以及日本选手松下知之、大桥信，都将对中国选手形成挑战。

射击项目设项多，个人、团体、混合团体三种赛制叠加，一名枪手一届豪取3金并不罕见——杭州亚运会，17岁的黄雨婷独得女子10米气步枪个人、团体和混合团体3枚金牌，成为赛会首个“三冠王”。

体操赛场，日本名将桥本大辉除将参加男团、全能外，在单杠、自由操、鞍马等项目上均有冲金实力。

中国乒乓球运动员王楚钦在杭州独揽4金的壮举仍令人激动。本届谁能实现“一人多金”，值得期待。

“小孩哥”“小孩姐”们来“炸场”

本届亚运会将继续奏响“青春进行曲”，一批年轻小将站上亚洲顶级竞技舞台。

中国游泳队13岁小将于子迪去年刷新女子200米个人混合泳亚洲纪录；17岁的陈妤颉以11秒08刷新女子100米亚洲青年纪录；18岁的严子怡在今年钻石联赛厦门站投出71米74，创造亚洲纪录和世界青年纪录，并在钻石联赛五站全胜，夺得年度总冠军。

日本代表团同样新人辈出。15岁的体操新星西山实沙本赛季连夺全日本锦标赛与NHK杯体操锦标赛两项冠军；17岁的高中生后藤大树在第110届日本全国田径锦标赛400米栏项目中跑出48秒09，刷新U18世界纪录；17岁的男子蛙泳小将大桥信在泛太平洋锦标赛男子100米蛙泳比赛中游出58秒54，并刷新世界青年纪录。

值得一提的是，参加本届亚运会电竞“魔法气泡”项目的栗原悠辉是本届日本代表团最年轻的选手，年仅11岁的他也成为日本参加亚运会历史上最年轻的运动员。

15岁板球小将苏里亚万希上月成为印度最年轻的板球国手，韩国14岁射箭少女姜妍书、即将15岁的新加坡游泳小将沈恩熙也将站上亚洲舞台。

新鲜项目“真真假假”

由于各种原因，每届亚运会的比赛项目都会有所变化，不少项目几进几出。本届亚运会新增多个特色项目，传统体育、潮流运动与数字体育同台绽放。

综合格斗（MMA）首次成为亚运会正式奖牌项目，设6枚金牌，有“现代”与“传统”两种赛制。这项融合原始竞技基因与现代体育精神的运动，即将在亚运舞台掀起“铁笼风暴”。

跆拳道项目还引入“虚拟跆拳道”——选手佩戴VR头显和动作追踪传感器，通过真实踢击消耗虚拟对手能量条，每局限时60秒、三局两胜。这回比的是谁的“血条更厚”。

台克球、板式网球、冲浪也将迎来亚运首秀。

台克球设男单、女单、男双、女双、混双5枚金牌，每支队伍最多参加3个项目，在今年三亚亚沙会上揽获3金的泰国队是有力的金牌争夺者。

板式网球设男、女双打2枚金牌。世界范围内，欧洲和南美洲球队占据绝对统治力。在亚洲层面，阿联酋、卡塔尔、澳大利亚（不参加亚运会）、伊朗进入2025年男子板式网球亚洲杯四强，日本、伊朗、澳大利亚、印度尼西亚跻身女子四强。

冲浪设男、女短板2金。本届亚运会作为该项目的洛杉矶奥运会资格赛，日本队由东京奥运会银牌得主五十岚卡诺亚领衔，中国队杨思琪等选手将亮相。

皮划艇激流回旋下设的小项极限皮艇，首次成为亚运会正式比赛项目，设男子、女子2枚金牌。中国队派出女子选手徐林曦和男子选手胡兆山出战，两人都具备冲金实力。

来 源：新华网

原标题： 爱知·名古屋亚运会五大看点

记者：季嘉东、岳晨星、肖世尧

本文转自：温州新闻网 66wz.com