新华网 2026-09-14 10:34:10

德国工商界人士13日警告，受持续低水位影响，莱茵河货运能力大幅下降，预计今年将给德国经济造成巨额损失。

德国莱茵兰-普法尔茨州工商会发言人妮科尔·拉博尔德当天说，当前形势“十分严峻”，预计今年经济损失“巨大”，但损失是否会超过2018年仍有待观察。2018年莱茵河低水位至少造成24亿欧元经济损失。

这是8月10日在德国考布拍摄的水位下降的莱茵河岸边景象。新华社记者刘向摄

莱茵河承担德国约80%的内河货物运输，是德国工业运输“大动脉”。考布位于莱茵河中游，当地水位对通航至关重要。拉博尔德说，一旦考布水位低于40厘米，莱茵河中游的内河货运将因经济成本过高而不适合运营。

今年以来，德国多次遭遇高温天气，河流水位持续偏低，考布河段水位在近期降雨后一度小幅回升，但随后再次下降，已低于2018年测得的25厘米低水位纪录。今年早些时候，当地水位还曾一度降至个位数。

据德新社报道，莱茵河科隆河段近期水位也跌破2018年创下的69厘米最低纪录。低水位已严重影响莱茵河货运。莱茵黑森工商会一名发言人说，一些货船已无法通航，另一些只能空载航行。

来 源：新华网

原标题： 专家：莱茵河低水位或致德国巨额经济损失

作者：高冰冰

本文转自：温州新闻网 66wz.com