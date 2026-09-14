新华网 2026-09-14 11:11:30

随着信息技术加速迭代和能源转型深入推进，中非合作正迈向更高水平发展，数字化与绿色化成为新亮点。

9月11日，顾客在2026年服贸会上选购津巴布韦的手工艺品。新华社记者 魏梦佳 摄

在北京举办的2026年中国国际服务贸易交易会展馆内，北京全来电科技有限公司软件工程师威尔森，正在展台为往来观众介绍公司的新能源充换电产品及服务。

这位28岁的喀麦隆小伙子曾在北京理工大学留学7年。如今，他与中国企业一起，致力于新能源车辆及服务在非洲的普及。“中国的新能源车在非洲非常受欢迎，我希望用我学到的知识，让非洲国家的普通民众都能体验中国新能源车及绿色服务。”他说。

随着信息技术加速迭代和能源转型深入推进，中非合作正迈向更高水平发展，数字化与绿色化成为新亮点。

中外企业家联合会执行会长董斌认为，一些非洲国家的数字化基础建设已初具规模，中国企业提供的数字服务较为普及。同时，许多国家也希望引进中国产业化、工业化经验，带动就业和增长，这为中非携手共建数智时代的产业生态提供了良好土壤。

非洲可再生能源资源丰富，中国在数字技术及光伏、电动车等新能源领域技术领先，中非合作的绿色特征愈发鲜明。借助丝路电商的双向通道，非洲的优质特色产品正便捷对接全球市场，中国的数字经验和供应链能力助力非洲的工业化与数字化进程。

在中非合作论坛框架下，非洲“百店千品上平台”项目2024年正式上线。阿里巴巴国际站全球潜力市场业务总监马浩博介绍，截至目前来自21个非洲国家的88家企业入驻阿里巴巴国际站平台，线上成交额超过40万美元。坦桑尼亚电商的咖啡、乌干达店家的葵花籽油，以及埃塞俄比亚的蜂蜜等都是平台热销商品。

针对缺乏电商经验的非洲商家，阿里巴巴国际站今年还开发出AI智能体平台，能帮助商家完成建站、选品、营销和客服等全链路运营。“非洲中小企业做跨境电商最大的障碍不是产品，语言、规则、运营流程等都是门槛，存在‘数字鸿沟’。而AI智能体可以根据非洲商家需求提供全流程服务，最快30分钟就能搭建好一个功能齐全的网站，大大降低了成本。”马浩博说。

北京全来电科技有限公司总经理杨洁说，今年起公司已在肯尼亚投放了7000辆新能源电动车、1万块电池及充电桩，很受民众欢迎。为减轻民众一次性购置车辆和电池的成本压力，公司还设计分期付款、车辆及电池租赁等灵活方式。当地运营人员可根据自身条件选择车辆与电池方案，并依托配套的充换电服务开展日常运营。

“我们希望不仅提供车辆和电池，更将充电、换电及后续运营服务一起带到非洲。”杨洁说，除肯尼亚外，公司还正在开拓喀麦隆、加纳、尼日利亚的市场，“市场潜力巨大”。

9月9日，一位肯尼亚嘉宾在2026年服贸会论坛上介绍本国数字贸易发展情况。新华社记者 魏梦佳 摄

从数字平台搭建到新能源解决方案落地，中非服务贸易合作正跨越山海，为双方经济社会发展注入新动能。

在服贸会期间举办的非洲国家专题活动上，博茨瓦纳、埃塞俄比亚、莫桑比克、津巴布韦、卢旺达和肯尼亚等多国驻华使节和商务官员，与上百位中非企业家共聚一堂，共商中非服务贸易合作新机遇。

“非洲不缺资源、不缺市场，缺的是把资源转化为产业的技术、运维、融资和工程服务。这正是中国企业的优势所在，也是中非服务贸易未来最大的增长空间。”丝路金桥国际合作中心发起人姚赛说。

津巴布韦公共服务、劳工和社会福利部副部长默西·蒂娜表示，津巴布韦将数字化转型和环境可持续发展作为国家发展战略的核心推动力，期待在智能物流与电商枢纽、绿色数据中心与云计算、跨境电子商务、数字金融与跨境支付等领域与中国开展合作。

来 源：新华网

原标题： 服贸会折射中非数字与绿色合作新图景

记者 魏梦佳、孟丁炜

本文转自：温州新闻网 66wz.com