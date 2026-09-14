新华网 2026-09-14 11:12:50

距第二十届亚洲夏季运动会开幕只剩不到一周。记者两天前抵达名古屋后，连日穿梭于驻地、竞赛场馆和主媒体中心，感受这一洲际大赛临近的节奏。

距第二十届亚洲夏季运动会开幕只剩不到一周。记者两天前抵达名古屋后，连日穿梭于驻地、竞赛场馆和主媒体中心，感受这一洲际大赛临近的节奏。

名古屋亚运会乒乓球比赛场馆“丰田SKY HALL”外景。新华社记者 姬烨 摄

13日，记者探营位于爱知县丰田市的乒乓球馆“丰田SKY HALL”。步入馆内，红色地胶铺满场地，9张蓝色球台分区域排开，台边围起印有赞助商标识的红色挡板，6000余个座椅虚位以待，媒体看台也包括60个带桌席和100个不带桌席。施工人员正在看台、混采区和新闻发布厅张贴最后一批赛会标识。

名古屋亚运会乒乓球比赛场馆“丰田SKY HALL”内景。新华社记者 姬烨 摄

场馆新闻经理介绍说，本届亚运会的乒乓球比赛门票已全部售罄，中国队、日本队主力球员的比赛将安排在中央球台，“相信比赛氛围会异常火爆”。

但抵达这座球馆并不轻松。本届亚运会的大部分场馆是在爱知县名古屋市（日本一级行政区统称“都、道、府、县”），也有部分比赛在名古屋市外展开。以坐落在丰田市的乒乓球馆为例，记者从名古屋市区出发，换乘地铁再加步行，单程要一个半小时才能抵达。这恰是本届亚运会“赛场分散”的一个切片。

名古屋亚运会部分比赛场馆分布图。图片来自赛事官方信息系统

本届亚运会共使用54个竞赛场馆，游泳、跳水、马术远在东京，花样游泳、场地自行车分落静冈县滨松市与伊豆市，曲棍球放在岐阜县，足球横跨7座球场6座城市。即便同在爱知县，从名古屋市中心前往射击场和冲浪赛场的车程，也在一个半小时以上，跨县采访动辄超过两小时。对需要频繁转场的记者而言，时间成本像一层厚霜，压在采访计划上。

这样的“散”，记者在今年年初采访米兰冬奥会时也有同感，那届冬奥会的场馆分布在米兰、科尔蒂纳等意大利北部广阔区域。眼下，记者已开始对接洛杉矶奥运会的前期筹备，发现那里的场馆布局也同样分散。

当可持续成为办赛共识、预算约束愈发刚性，优先依托和改造现有场馆、而非新建集中的场馆群，正成为综合性运动会的共同选择。从这个意义上说，散落的赛场，不仅是名古屋的权宜之计，也或将成为未来大赛的常态。

名古屋亚运会使用的集装箱房屋外景。新华社/共同社

赛场是“散”的，驻地是“挤”的。为削减经费，日方未修建大型运动员村，而以邮轮、集装箱房屋和酒店分散安置运动员及参赛代表团官员。

在名古屋港口区域，约200栋集装箱式住宿设施已整齐排开，这里预计容纳约2000名运动员和团队官员。集装箱房屋本月6日开放后，已有部分运动员入住。一栋由两个单元组成，每个单元约35平方米、4张床，而且还包含卫生设施等，空间十分有限。

集装箱房屋内景。新华社/共同社

目前，男篮比赛已经开赛，选手不乏身高超过两米者。韩国队主力李贤重接受采访时苦笑着说：“太难了！”床也不够大，如果不使用延长垫，脚都没地放。但他表示：“抱怨也没用，只能摸索如何营造更舒适的空间。”

在外转场的记者，则直面另一种“局促”。赛事期间，名古屋圈酒店平均客房单价较平时上涨2至3倍，即便如此，市区酒店已大多显示无房。

就在记者抵达之前，名古屋经历了一场“压力测试”。8日下午，这里强降雨突袭，部分地区1小时降雨量达104.5毫米，创当地观测史极值，全市交通一度瘫痪。先于报道团大部队抵达的技术同事，当晚被困在了新闻中心，组委会将滞留人员转移至高处安全区域，直到夜里10点多才获准离开；随后他们又在新闻中心旁的地铁站等了近一个小时，才终于等来一班地铁。

9月8日，在日本爱知县名古屋市，人们经过积水的道路。新华社/共同社

据日本媒体报道，这场史无前例的大暴雨，造成主媒体中心一楼进水，多个场馆出现漏雨、积水。港口区域的集装箱房屋内约400名运动员和工作人员一度被疏散，约两小时后确认安全才得以返回。名古屋市市长广泽一郎表示，相关比赛场馆受损不严重，比赛可按原计划进行。

如今，在开幕式举办地瑞穗公园田径场，整座体育场被挡板围得严严实实，工作人员正做着开幕式前的最后筹备。临近场馆的地铁站内，亚运标识也多处可见。

距开幕只剩6天，名古屋即将全面进入亚运时间。

来 源：新华网

原标题： 亚运会｜赛前探营：散落的赛场与局促的集装箱房

记者 姬烨、岳晨星

本文转自：温州新闻网 66wz.com