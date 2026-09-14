开放中国与世界共享服务贸易新机遇

新华网 2026-09-14 11:14:14

2026年中国国际服务贸易交易会于9日至13日举行，吸引90个国家（地区）和国际组织设展办会，1830余家企业线下参展。自2012年创办以来，服贸会已成为观察中国扩大开放、服务出海、合作共赢的一扇窗口。

初秋的北京首钢园，不同语言的交谈声汇成开放合作的热潮：展台前，新技术、新成果密集亮相；洽谈区，中外客商交换名片、寻找伙伴；集市里，参观者体验来自全球的特色商品。

2026年中国国际服务贸易交易会于9日至13日举行，吸引90个国家（地区）和国际组织设展办会，1830余家企业线下参展。自2012年创办以来，服贸会已成为观察中国扩大开放、服务出海、合作共赢的一扇窗口。

这是9月11日拍摄的服贸会省区市及港澳台展区。新华社记者 孟佳 摄

开放之门越开越大

“一张卡可以境内境外、线上线下通用，消费者出境不需要另外换卡，便可以在遍布全球的万事达卡受理网络中便捷消费。”在金融服务专题展区，万事网联相关负责人介绍。

万事网联由万事达卡公司与网联清算有限公司共同发起设立。2023年获批境内银行卡清算业务许可，2024年正式开业，成为中国银行卡清算市场扩大开放的标志性成果。

截至今年7月末，万事网联已与合作银行发行和升级近300款中国万事达信用卡和借记卡产品。开放的便利同样惠及来华人员，今年上半年，万事达卡外卡在华受理笔数同比增长63%，活跃受理商户同比增长约28%。

“支付不仅是消费环节，更是信任的起点、开放的前沿。”万事网联首席执行官郑笑非说，一方面服务中国消费者和企业走出去，另一方面助力更多境外人员走进来，支付的双向流动正是服务贸易双向开放的直接体现。

9月11日，观众在金融服务专题展区与万事网联工作人员交流。新华社记者 孟佳 摄

国务院发展研究中心副主任杨正位在服务贸易发展论坛上表示，开放包容是中华文明的底色，中国扩大服务业开放，为全球服务贸易发展注入了确定性。

首次亮相服贸会的霍尼韦尔科技，带来今年7月正式落地中国的Forge智能互联平台。该平台打通设备、控制系统与数据，依托公司长期积累的行业知识，借助人工智能帮企业把运营数据转化为可落地的行动建议，推动企业从“自动化”走向“自主化”。

为适应中国市场，霍尼韦尔科技为其构建了专属运营环境，与本土云服务商合作，支持数据在境内存储和处理。

“我们深刻感受到数字技术正加速融入产业发展，企业对于工业软件以及覆盖资产全生命周期的专业化服务需求持续增长。”霍尼韦尔科技大中华区总裁余锋说，希望借助服贸会，与更多中国客户和合作伙伴探索软件与服务创新。

9月9日，观众在“遇见广西——文化旅游展演集市”与人偶互动。新华社记者 孟佳 摄

创新服务加速出海

作为本届服贸会的主宾省，广西在户外区域设置了“遇见广西——文化旅游展演集市”。茉莉花、水牛奶、芋头、六堡茶……一杯杯带有广西风味的新茶饮被递到参观者手中。

服贸会期间举行的2026新茶饮产业共创大会，首次将新茶饮行业带入国家级服务贸易平台，搭建从原料到品牌、从国内到海外的全链路对接平台，推动产业出海。会上发布的《2026中国新茶饮产业供应链创新发展白皮书》显示，截至今年上半年，至少已有40个中国茶饮品牌在海外开设9805家门店，覆盖东南亚、北美、中东和大洋洲等市场。

美味的背后，连接着种植、加工、研发、检测、冷链和品牌运营等完整产业链，中国新茶饮从“开店出海”走向“供应链出海”。

9月9日，观众在服贸会主宾省广西展台前参观。新华社记者 孟佳 摄

数字技术的出海更为“轻盈”。在飞渡科技展位，阿联酋阿布扎比这座城市以三维方式呈现在大屏幕上，建筑、道路、地下管线等城市要素汇入同一数字空间，为规划、建设和运行管理提供支持。飞渡科技的“全栈空间智能基础设施解决方案”目前已落地全球20多个国家和地区。

“人工智能出海不再只是输出模型能力，更要输出能落地产业、解决真实难题的方案。”北京飞渡科技股份有限公司董事长何文武说。

今年1至7月，中国知识密集型服务进出口同比增长6.6%，占服务进出口总额的44.1%。

商务部服务贸易和商贸服务业司副司长王波认为，数字技术、人工智能等新一代信息技术应用创新发展，推动数字服务等新业态新模式快速发展，有效拓展了服务贸易边界。

这是9月11日拍摄的北京中医药大学展台具身智能推拿机器人。新华社记者 孟佳 摄

合作成果惠及全球

一台具身智能推拿机器人缓缓抬起机械臂，根据人体部位调整动作；中医经络智能检测设备通过手掌穴位检测，分析患者经络、脏腑、体能状态并给出健康管理方案。

这是北京中医药大学在本届服贸会上展示的创新成果。

“这些成果具备与海外合作的条件，未来计划共同开发更多适合当地的产品。”北京中医药大学科技园管理办公室教师吴焕章说，中医药与人工智能相遇，为其跨越语言和文化差异打开新的空间。

“中医药走向世界，不只是产品和技术走出去，更是教育、医疗、科研和文化的深度合作。”该校中药炮制系副主任谭鹏说，这需要国际标准的互认、产业链的协同，更需要开放包容的合作生态。

北京中医药大学已与35个国家和地区的132所高校及科研机构建立合作，培养3万余名中医药专业人才。副校长张新生表示，学校愿以教育、医疗、数字、文化为纽带，与全球伙伴共同推动中医药更好造福世界人民。

9月9日，观众参观服贸会中国服务案例展。新华社记者 孟佳 摄

今年上半年，中国服务进出口总额3.8万亿元，同比增长8.3%。数字背后，是更加活跃的人员往来、更深层次的产业协作，也是中国与世界共享发展机遇的真实写照。

服务贸易发展论坛上，新开发银行副行长兼首席运营官罗曼·谢罗夫表示，技术不能从一个国家简单复制到另一个国家，但经验可以分享和调整，技术可以结合当地需求落地。通过务实合作，开放与创新才能转化为具体发展成果。

一场展会只有数日，开放合作永不落幕。中国正以广阔市场承接全球优质服务，以创新能力丰富世界供给，以互利合作推动成果共享，为世界经济发展带来更多确定性和新机遇。

来 源：新华网

原标题： 开放中国与世界共享服务贸易新机遇

记者 孟佳、陈想、熊琳

本文转自：温州新闻网 66wz.com