新华网 2026-09-14 11:15:16

旅美大熊猫“青宝”12日迎来5周岁生日。在美国首都华盛顿举行的生日派对上，“青宝”一改往日腼腆，在人群前大方“营业”、萌态百出，让现场的美国民众过足了“大熊猫瘾”。

旅美大熊猫“青宝”12日迎来5周岁生日。在美国首都华盛顿举行的生日派对上，“青宝”一改往日腼腆，在人群前大方“营业”、萌态百出，让现场的美国民众过足了“大熊猫瘾”。

9月12日，在美国首都华盛顿史密森学会国家动物园，旅美大熊猫“青宝”在生日派对上享用蛋糕。新华社发（李源清摄）

“青宝”生日派对当天上午在史密森学会国家动物园举行。宴会场地进行了精心布置，摆满“青宝”酷爱的纸箱，并放上“和‘青宝’一起嗨起来！”等俏皮标语，加上怀旧主题的冰生日蛋糕，庆祝氛围满满。

这款名为“竹子机器”的冰生日蛋糕采用稀释后冷冻的葡萄汁、李子汁、苹果汁和胡萝卜汁制成，数字“5”的装饰牌装满了小块胡萝卜、红薯、李子、苹果和梨，伴有各色花朵精心点缀。

仪式开始前，饲养员玛丽埃尔·拉利特意提醒现场观众，尽量控制兴奋情绪、降低音量，以免惊吓到谨慎敏感的“青宝”。然而，“青宝”出场后“放飞自我”：吃几口蛋糕、拆几个纸箱，躺下来玩会儿球，再爬起来继续啃蛋糕，松弛感拉满，引来一阵阵欢呼和笑声。超预期的活跃表现让观众直呼：担心是多余了！

9月12日，在美国首都华盛顿史密森学会国家动物园，旅美大熊猫“青宝”在生日派对上玩耍。新华社发（李源清摄）

史密森学会国家动物园大熊猫馆助理馆长、饲养员劳里·汤普森对新华社记者说，“青宝”刚来时非常害羞、有点内向，在过去这一年逐渐开朗起来。“它和我们在一起的时候更爱玩了，面对人群的时候，似乎也适应得更好了。”汤普森说。

汤普森表示，雌性大熊猫“青宝”和雄性大熊猫“宝力”目前都很健康。园方每月会向中方同事发送一份报告，详细介绍大熊猫的体重、饮食情况，以及有没有什么健康问题。中方人员查看这份报告后，如果有任何建议也会及时反馈。双方还保持着人员交流。

派对现场有不少大熊猫的“铁粉”。他们从头到脚都“武装”着大熊猫元素：大熊猫主题毛绒发箍、手串、T恤、背包，能想到的周边几乎一应俱全。不少人还早早赶到动物园，只为抢占第一排的“黄金机位”，近距离一睹“青宝”萌态，有些美国民众甚至从外地赶来为“青宝”庆生。

9月12日，在美国首都华盛顿史密森学会国家动物园，旅美大熊猫“青宝”在生日派对上享用蛋糕。新华社发（李源清摄）

路易丝·米勒就是大熊猫“铁粉”中的一员。她前一天从加利福尼亚州飞抵华盛顿，只为一早到动物园为“青宝”庆生。米勒说，她曾于2019年专程前往中国大熊猫保护研究中心四川卧龙神树坪基地、都江堰基地担任志愿者，去成都大熊猫繁育研究基地看大熊猫。担任志愿者期间，她劈过竹子、做过大熊猫面包，给大熊猫幼崽喂食、清理院子。“非常棒的志愿者经历，特别有趣，让人兴奋不已！”米勒说。

站在第一排狂拍“青宝”的斯蒂芬妮·史密斯是另一位大熊猫“铁粉”。她从20世纪70年代起就来国家动物园看大熊猫，那时还是初代旅美大熊猫“玲玲”和“兴兴”的年代。谈起曾在华盛顿生活过的大熊猫和它们的后代，史密斯如数家珍。她还向记者展示了自己的帽子，上面醒目地印着“50年”字样。2022年，史密森学会国家动物园举行了一系列活动庆祝大熊猫抵美50周年，这顶帽子就是当时活动的纪念品。

因为对大熊猫着迷，史密斯曾于2010年和2017年两次前往中国四川，去碧峰峡、都江堰、神树坪等多个大熊猫基地看大熊猫，这也成为她了解中国的一扇窗口。“那里风景实在太美了，有瀑布等各种自然景观。人也都特别友好，尤其是同大熊猫有关的工作人员和大熊猫迷们，总是特别热情、特别好。”史密斯说。

9月12日，在美国首都华盛顿史密森学会国家动物园，旅美大熊猫“青宝”在生日派对上享用蛋糕。新华社发（李源清摄）

生日派对当天，中国驻美国大使馆在动物园举行了大熊猫主题的中国传统文化体验活动，包括脸部彩绘、书法、水彩画等，吸引众多美国民众参与。刚刚体验完大熊猫主题脸部彩绘和绘画的凯瑟琳对记者表示，借“青宝”过生日，大家有机会围绕大熊猫互动、交流，让她倍感兴奋。对于美中民众而言，“大熊猫是把我们所有人凝聚在一起的重要纽带之一”。

汤普森在动物园照料大熊猫已30多年。她说自己去过中国8次，在中国结识了很多非常好的朋友和同事，“这是一段很棒的情谊”。美中在大熊猫保护和繁育领域的合作真正展现了不同国家携手合作、共同保护物种的“绝佳范例”。

来 源：新华网

原标题： 特写｜旅美大熊猫“青宝”五岁啦！

记者 熊茂伶

本文转自：温州新闻网 66wz.com