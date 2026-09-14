中国力量推动金砖大船行稳致远

新华社 2026-09-14 16:20:03

应印度总理莫迪邀请，国家主席习近平将于9月12日至13日赴印度新德里出席金砖国家领导人第十八次会晤。

应印度总理莫迪邀请，国家主席习近平将于9月12日至13日赴印度新德里出席金砖国家领导人第十八次会晤。今年是金砖合作机制成立二十周年，在这一承前启后、继往开来的关键节点，习近平主席出席本次会晤，同各方一道共商大计、共谋发展，擘画“大金砖合作”高质量发展蓝图，具有重大意义。

金砖合作机制诞生于新兴市场和发展中国家群体性崛起的历史大潮中，牵动着世界格局演变和国际力量对比。二十年来，从“金砖四国”到“大金砖合作”，不断成熟壮大的金砖成色更足、阵容更强、声音更响，已成为促进全球南方团结合作的重要平台、推动全球治理体系变革的重要力量。2023年，习近平主席在金砖国家领导人第十五次会晤上指出：“我们自主选择发展道路，共同捍卫发展权利，共同走向现代化，代表着人类社会前进方向，必将深刻影响世界发展进程。”作为金砖合作的建设者和贡献者，中国积极推动金砖合作做大做强，与时俱进加强金砖机制建设，不断扩大金砖机制影响力，携手金砖伙伴擦亮金砖这块“金字招牌”。

二十年来，中国以理念创新引领金砖之进，不断推动金砖发展迈上新台阶。从提出开放包容、合作共赢的金砖精神，到首倡“金砖+”合作模式；从提出“一体化大市场、多层次大流通、陆海空大联通、文化大交流”四大目标，到阐述金砖国家“四大伙伴关系”，再到倡导建设“和平金砖”“创新金砖”“绿色金砖”“公正金砖”“人文金砖”……中国提出的一项项高瞻远瞩、惠及天下的理念主张，不断为金砖发展指明方向路径、注入强劲动力，凝聚起新兴市场和发展中国家联合自强的共识，在金砖成长路上的每一个关键节点都留下鲜明的中国印记。

二十年来，中国以务实行动夯实金砖之基，不断推动金砖合作走深走实。在2025年金砖国家领导人线上峰会上，习近平主席指出：“金砖国家合作越紧密，应对外部风险挑战的底气就越足、办法就越多、效果就越好。”中国是这么说的，也是这么做的——推动成立新开发银行，为发展中国家经济发展提供有力保障；建立金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地，开展政策协调、人才培养、项目开发等领域合作；成立中国－金砖国家人工智能发展与合作中心，紧跟新一轮科技革命和产业变革的时代步伐；设立金砖国家新工业“金鹭”卓越奖学金，助力培养工业、通信等领域人才……一系列举措以“实”字打底、从“新”处着力，契合金砖合作和各方发展需要，为金砖合作和共同发展持续注入动力。

二十年来，中国以责任担当放大金砖之声，不断推动金砖展现更大作为。2017年厦门会晤，习近平主席指出，观察金砖合作发展，一个重要维度是要把它“放在世界发展和国际格局演变的历史进程中来看”。当前，国际力量对比正在深刻演变，但全球治理体系改革长期滞后。作为全球南方“第一方阵”，金砖国家理当挺膺担当。面对国际冲突频发，中国和巴西会同有关全球南方国家发起了乌克兰危机“和平之友”小组，中方多次在金砖场合呼吁各方为全面、公正、持久解决巴勒斯坦问题不懈努力；面对国际金融体系失衡，中国同金砖国家推动国际货币基金组织和世界银行在份额和投票权方面改革，提升发展中国家和新兴经济体在全球经济治理中的代表性和话语权；面对各国参与金砖合作的热情日益高涨，中国积极推动金砖扩员……一次次奔走、一项项行动，推动金砖在国际事务中提升影响力、发出更响亮声音，为改革完善全球治理体系、捍卫国际公平正义发挥更大建设性作用。

站在新的历史起点上，既要回望来路，牢记金砖国家为什么出发，又要面向未来，携手推动金砖这艘大船乘风破浪、勇毅前行。任凭国际风云变幻，只要金砖国家担当作为、守望相助，金砖合作就一定能经受住考验、行稳致远。中方愿同金砖伙伴一道，齐心协力推动“大金砖合作”高质量发展，共同倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，不断谱写新兴市场国家和发展中国家团结合作谋发展的新篇章，为推动构建人类命运共同体作出金砖贡献。

记者：谢彬彬

原标题：新华时评丨中国力量推动金砖大船行稳致远

来 源：新华社

本文转自：温州新闻网 66wz.com