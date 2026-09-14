服务出海，与世界共享精彩

新华网 2026-09-14 16:22:44

金秋9月，北京首钢园工业遗存的粗犷线条，与国际展会的现代光影交相辉映。

金秋9月，北京首钢园工业遗存的粗犷线条，与国际展会的现代光影交相辉映。

2026年服贸会正在这里火热进行。一处展台前，张乾超的创业故事引得嘉宾驻足聆听。这位1997年出生的小伙，借助AI智能体，2个月就把3000多顶棒球帽卖到欧美和非洲。怎么卖的呢？比如有国外客户发来一张图片logo，问帽子能不能做，AI智能体就开始各司其职：客户背调、市场调研、产品设计、跟单物流……一整套流程下来，订单当场敲定。看似“一人公司”，背后却是“中国服务”的硬核支撑。

镜头拉远，这样的故事正在全球不断上演。在东南亚，中国工业互联网平台帮当地工厂装上“数字大脑”，让排产、运维一屏掌控；在拉美，中国在线教育服务商把职业技能课程送进社区，助力年轻人更好发展……“中国服务”，正以更实在、更智慧的方式造福人们。

今年1至7月，我国服务进出口总额44467.1亿元，同比增长8.3%；其中服务出口增长17.1%，知识密集型服务出口占比超一半。从过去的“引进来”吸收借鉴，再到今天自信的“走出去”共享共赢，勾勒出中国服务贸易发展转型的深刻轨迹。

今年的服贸会，三个“首次”引人关注：首次在主题展核心区域设立“中国服务”展区，集中展示全国创新服贸案例；首次在多个专题展设立“出海服务”专区，金融、法律等专业力量助企“一站式出海”；首次搭建“出海服务推介路演区”，为供需双方搭起精准对接的舞台。展台之间，谈的是合作，连的是市场，通的是未来。

如今，知识密集型服务出口占比持续攀升，数字技术、知识产权、专业服务等高附加值业态，成为外贸增长的新引擎。从“卖产品”到“卖方案”“卖体验”，“中国服务”正不断以优质供给带来惊喜、增益世界。

这种转变，折射出中国与世界互利共赢的宽阔胸襟与责任担当。中国坚持扩大高水平对外开放，通过制度型开放破除壁垒，通过数字化赋能提升效率，让服务要素在全球范围内自由流动。这不仅是中国高质量发展的内在要求，也是对全球服务贸易复苏的有力提振。

风从首钢园吹向世界，“中国服务”正带着诚意与智慧，奔赴广阔山海。当中国的数字支付便利着各地的商家和消费者，当中国的医疗远程诊断守护着各国患者的健康，服务贸易便超越了经济范畴，成为连接民心、促进共同发展的桥梁。

记者：张骁

原标题：新华网评·蒸蒸日上的中国丨服务出海，与世界共享精彩

封面图：邓豪俣 张倩

来 源：新华网

本文转自：温州新闻网 66wz.com