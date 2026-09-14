人民日报 2026-09-14 16:24:55

走进2026世界机器人大会现场，一个直观感受扑面而来：具身智能正褪去“表演属性”，变得更加务实能干。

观众通过小程序随机下单，星海图机器人自主识别，独立完成从接单到交付的全套动作；“人机共生沉浸式机器人咖啡空间”，无界动力机器人提供饮品端送、桌面清理、座椅归位等服务……与以往翻跟头、跳舞等表演不同，具身智能如今的服务更贴近日常需求。

发展具身智能，“真刀真枪”解决问题是硬道理。理论上讲，具身智能可广泛应用于工业制造、仓储物流、应急救援、边检安防、家政服务等领域。但和所有新兴装备一样，机器人实现从“舞台上动起来”“赛场上跑起来”到“家庭里用起来”“工厂里干起来”的跨越，也需要完成从“小批量试用”到“大规模落地”的成果转化跃迁。推动供需精准对接，正是激发机器人现实生产力的关键一招。

高水平的供需对接，既要通过新供给刺激新需求，也需要以新需求引领新供给。回溯往届世界机器人大会，具身智能还处于“科普期”，参展企业多以整机销售为主，宣传卖点多集中于硬件外观、展演效果。如今，“方案订阅”模式开始流行。比如本届大会的京东展区，“赛博训练营”“实景产业园”“未来生活家”等板块，就集中展示了具身智能的实景落地能力。

依托雄厚的制造根基与成熟的应用落地优势，针对买家生产场景提供个性化解决方案，正是中国智造的核心竞争力。企业既深耕硬件制造，又打磨智能算法，具身智能的商业模式正从一次性交易向迭代运维演进，这何尝不是先进制造业和现代服务业深度融合、互促共进的生动注脚？

推动具身智能的发展行稳致远，离不开全产业链协同发力。“全球机器人应用探索计划”启动，面向全球每年遴选1000个应用场景，开展免费试用与二次开发；中国电子学会世界模型专家委员会成立，为技术演进把脉定向；开放原子开源基金会发布人形机器人开源社区人才认证体系，汇聚全球开发者智慧……开放中谋合作，以协同聚合力，成为中国具身智能产业发展的鲜明特征。

从国家地方共建具身智能机器人创新中心搭建“慧思开物”开源生态，到算力企业筑牢智算底座，再到平台企业推进千万小时级数据采集计划……展望未来，唱好产学研用协同创新的“大合唱”，不断完善由“大脑”“小脑”“本体”“数据”“算力”共同构成的产业生态，产业发展根基便会愈发坚实。

当前，具身智能技术与真实世界适配能力尚有短板，应用场景还有待进一步拓展。从展台到车间，从试点到规模化，凝聚众智众力，以应用为牵引驱动产品迭代升级，推动供需双向奔赴，才能助推这一战略性新技术加快赋能千行百业，成为创新中国的一张亮丽新名片。

（作者为本报北京分社记者）

作者：潘俊强

原标题：激发机器人的现实生产力（现场评论）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com