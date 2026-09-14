人民日报 2026-09-14 16:25:55

【现象】前不久，北京市石景山区人民法院审结一起涉网络游戏账号继承纠纷案，引发公众对数字遗产继承的关注和讨论。针对一位母亲继承儿子生前注册的87个游戏账号的诉求，法院审理后认定网络游戏账号属于网络虚拟财产范畴，且用户对账号享有使用权，该使用权具有可继承性，判令游戏公司配合办理实名认证信息变更。这是游戏账号作为虚拟财产在司法实践中得到认定的又一案例。不过现实中，数字遗产继承仍有不少障碍需要跨越。

【点评】

数字时代，很多人都会在数字世界留下丰富的个人足迹。当一个人离世，这些数字痕迹面临怎样的命运？数字遗产能否像传统遗产一样被继承？随着数字技术加快渗入生产生活的毛细血管，解开这些问号变得愈发迫切。

有人会有这样的疑问：自己花钱的游戏账号，怎么就不能继承了？亲人长久苦心经营的网店带来的收益，难道自己不能享受？这些想法都符合常理常情。但在现实中，数字遗产继承要解决的问题远比预想的复杂。

首先，标准尚待完善。数字遗产的概念并没有在相关法律规范中被明确提及，对于其内容、形式，也没有统一的分类标准。类别通常包括资金类（比如社交账户内的余额）、账户类（比如社交媒体账号和游戏账号）和数字信息类（比如聊天记录、云盘照片）。有司法实践按照财产型、人格型、混合型进行划分。不同类型的数字遗产之间差别较大，能不能继承、怎样继承，显然不能一概而论。

其次，法律尚存空白。民法典第一百二十七条明确了网络虚拟财产受法律保护的基本立场，但具体如何保护，仍缺乏明确规定和操作规范。有法律界人士表示，近年来我国数字遗产相关诉讼增长速度较快，但不少案件因法律空白与技术壁垒久拖不决或无法执行。

问题的复杂性还源于涉及主体众多。就拿社交账号来说，有人想通过继承留住关于亲人的美好回忆，但若处理不当，就可能造成隐私泄露、人格尊严受损。这个隐私，不仅关乎被继承人，还包括大量他人的隐私信息。不仅如此，账号的继承绕不过平台，而许多平台都在协议中约定“账号所有权归平台所有，用户仅享有使用权”。数字遗产看不见、摸不着，保护、继承面临许多不可预知的风险，决定了相关工作在推进过程中须全面考量、审慎落子。

急不得，也慢不得。数据显示，截至2025年12月，我国网民规模达11.25亿人，互联网普及率突破80%，网络游戏用户规模达5.73亿人。从适老化改造逐步由字体加大等“基础功能”完善向减少广告等“体验优化”迈进，到一些手机厂商、互联网公司允许用户指定遗产联系人，再到个人信息保护法、《APP违法违规收集使用个人信息行为认定方法》等筑牢个人信息安全屏障，探索创新不止步、建章立制不停歇，才能更好抓住机遇、应对挑战，让数字发展成果惠及更多人。

电影《寻梦环游记》传递的理念打动不少人：死亡并不是人生的终点，遗忘才是。数字时代，人们对抗“时间”与“遗忘”，法治是必不可少的工具。

数字遗产不仅具有财产属性，也承载着值得铭记的故事和过往。从这个意义上说，规范数字遗产的认定、保护、继承等环节，让数字遗产得到妥善处置，不仅是一个法律问题，也关乎记忆与情感的延续、数字文明建设的温度。

作者：靳 山

原标题：让数字遗产得到妥善处置（新知）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com