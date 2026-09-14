人民日报 2026-09-14 16:26:41

搭乘无人出租车、打卡“深圳之眼”；到海南文昌海滩赏椰林美景，同时守候火箭腾空；走进智能工厂看机械臂高效作业，感受未来工厂的超凡魅力……随着“China Travel”热度持续攀升，一股别样的“科技游”新风潮悄然走红。

过去外国游客来中国，更多是寻访名山大川、品味中华美食，而如今很多人不再满足于“看景”，而是专程奔着“看未来”而来。马来西亚游客说得实在：“隔着屏幕是虚的，我想亲身感受这里的生活有多神奇。”

“科技游”走红，是中国不断攀升的科创硬实力撑起来的。看看这几年的家底：“九天”无人机首飞，“天问二号”飞向深空去“追星”，超导量子计算原型机“祖冲之三号”问世，广东江门中微子实验大科学装置投入运行，国产人工智能大模型深度参与全球创新……一组硬核数据更有说服力：2025年我国全社会研究与试验发展经费投入同比增长8.1%，研发投入强度达到2.8%，首次超越经合组织国家平均水平。

科技的魅力，来自“现场”。法国游客拍下文昌火箭发射的震撼画面，主动分享到社交媒体平台并推荐游客打卡；巴西游客走进零跑汽车智能工厂，看完机械臂“团体操”后感慨：“中国早已不只是制造商品，更是创造前沿科技。”此话不虚。当创新从实验室走向生产线，再变成游客眼里的“风景”，这种现实的转变比任何宣传片都管用。

“科技游”火了，更要思考如何持续丰富科技文旅供给，将科创资源与旅游资源真正“焊”在一起。放眼长远，要进一步整合城市智慧场景、科研场馆、工业旅游点位等，打造差异化、主题化科技旅游线路；还要持续完善入境旅游配套服务，推动科创场景对外开放，兼顾大众观光与专业研学需求，让更多前沿创新成果走出实验室、产业园，走到大众面前。

源远流长的中华文明，是底气；蓬勃向上的创新活力，是朝气，二者共同勾勒出完整真实、可亲可信的中国形象。乘着“科技游”这股东风，不断提供可感知、可交互、可延伸的科技文旅产品，一定能吸引越来越多的海外友人走进中国、读懂中国。

（摘编自《辽宁日报》，原题为《“科技游”打开读懂中国的另一扇窗》）

作者：宋东泽

原标题：来中国，参观未来（纵横）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com