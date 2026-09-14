人民网 2026-09-14 16:31:31

由国家安全部主导打造的当代国安题材电视剧《交锋》近期正在热播，开播即强势领跑收视榜单。

由国家安全部主导打造的当代国安题材电视剧《交锋》近期正在热播，开播即强势领跑收视榜单。该剧立足20世纪90年代台海复杂局势，以真实泄密大案为蓝本，采用多线并行的叙事手法全景复盘了隐蔽战线长达二十年的无声暗战。不同于传统谍战剧的戏剧化演绎，《交锋》实现了“以剧普法”，通过剧情与真实案例的深度对照，推动国家安全教育从涉密岗位的专项要求，下沉为全民共守的底线共识。

长期以来，公众对间谍活动的认知多停留在“特殊岗位、特殊场景”。《交锋》以极具颗粒感的写实叙事打破这一壁垒，破除了大众“间谍离生活遥远”的惯性误区。

剧中，761研究所专家曹了平因仕途受挫心态失衡，被境外势力“温水煮青蛙”式围猎，最终沦为情报工具。这一沦陷链条与现实中“被围猎的公职人员”案例高度契合，深刻揭示了重点岗位人员因心理偏差逾越法律红线的巨大风险。与此同时，潜伏者林看山以台商身份为掩护，不直接接触核心人员，而是通过赞助活动、利用社会关系间接搜集敏感情报。这种“白手套”模式与国安部曝光的“美女博主策反案”如出一辙，警示我们：境外渗透已转向轻量化、广谱化，普通群众与青年群体正成为重点目标。

《交锋》的深层价值，不仅在于普及反谍知识，更在于它提供了一种关于“信仰与坚守”的时代样本。剧中老干警马憩与新一代干警何春晓的师徒关系，不仅是侦察手段的互补，更是忠诚与使命的代际传承。在和平年代，这种“于无声处听惊雷”的定力，正是抵御各种风险挑战的精神基石。同时，在剧集中，国安干警不是个人英雄主义式的孤胆英雄，而是一个彼此配合、共同作战的群像。每个人都不是被单独突出的唯一主角，但每个人都是人民防线不可或缺的一环。他们有人在暗处蹲守，有人在无声处接应，有人隐去姓名，最终共同筑起人民防线。

立足真实风险图景，《交锋》深刻诠释了新时代“国家安全人民防线”的核心逻辑。无数普通人的微小坚守，构筑起国家安全最坚实的基层屏障。12339不再是一个冰冷的号码，而是全民参与护国守安的重要通道。

《交锋》的热播，恰逢新修订反间谍法普法深化的关键窗口期。剧集褪去戏剧滤镜，让观众深刻认知：国家安全从来不是遥远宏大的命题，而是贯穿日常言行的身边小事。荧屏交锋有终时，国安防线无止境。新时代反间防谍斗争，既需要专业力量精准亮剑，更需要全社会绷紧安全之弦。唯有人人警惕、人人参与，才能织密无死角的全民安全防线，让一切境外谍影无处遁形。

作者：李 飞

原标题：壹时评：《交锋》如何打破公众的“谍战滤镜”？

来 源：人民网

本文转自：温州新闻网 66wz.com