人民网 2026-09-14 16:31:30

近日，一张“我们都往鲜花饼里吐口痰”的截图在社交平台流传。后经云南昆明警方通报，该截图系30岁男子杜某为博取流量编造的虚假信息，目前已被依法行政拘留。造谣者虽已受到法律惩处，但事件留下的网络生态治理考题并未就此了结。

遏制谣言传播，不能仅靠事后打击造谣者，真正需要反思的是：如何让谣言在传播链路中被更早阻断。在这一链路中，平台掌握内容发布入口、算法推荐分发和传播链路控制三大核心权力，是能在信息扩散前实施干预的主体。然而在此次事件中，平台恰恰在最关键的环节上缺席了。

长期以来，平台多以“技术中立”和“避风港原则”自居，将自身定位为信息的“管道”而非“守门人”。但现实早已证明，平台是拥有算法推荐、热搜排序、流量分配等“准公共权力”的信息控制者。平台享受了信息流通带来的商业红利，就不能在谣言泛滥时退回到“中立管道”的壳里。2026年5月施行的《网络食品销售经营者落实食品安全主体责任监督管理规定》已明确要求平台建立智能监测和快速处置机制；司法部也在同年8月提出平台要做到“发现快、核实快、辟谣快”。制度框架已然搭好，当前缺的不是规则，而是平台将社会责任真正内化为运营逻辑的意愿。

具体而言，平台至少应在三个环节建立前置控制机制。在发布端，当内容命中特定敏感关键词时，应自动进入高敏感审核队列，而非直接放行。在分发端，当某条涉食品安全等高关注度的敏感内容在短时间内互动量异常飙升时，应自动触发“冷静期”，暂停推荐并等待核实，而非任由算法将其推上热搜。在账号端，发布涉食品安全等领域的“爆料”内容时，应要求账号具备一定的实名认证等级或历史信用分，而非让任何普通账号零成本造谣、撬动数亿级曝光。

当然，前置控制并非要求平台对每条内容都进行事前审查——这在技术上不现实，在法理上也有过度审查之嫌。关键在于建立“分级响应”机制：对高敏感领域的内容设置更高的发布门槛和审核优先级，对异常传播的内容启动“熔断”机制，对确认造谣的内容全平台回扫清理并追溯账号责任。这不是限制言论自由，而是让信息在流通之前就具备基本的可信度保障。

杜某被拘留了，谣言被澄清了。但制造焦虑的真问题还在，放大情绪的算法还在，平台“事后删帖”的惯性还在。如果平台始终只做“事后清道夫”，那么下一次谣言来临时，同样的事情还会重演。平台不是谣言的制造者，但平台也绝不能成为谣言的搬运者和放大器。当整个链条上只有平台具备前置控制能力时，“能不能做”就不再是技术问题，而是“该不该做”“愿不愿做”的责任问题。

作者：金台岩

原标题：人民锐评：遏制网络谣言，平台不能只做“事后清道夫”

来 源：人民网

本文转自：温州新闻网 66wz.com