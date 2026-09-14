人民网 2026-09-14 16:32:31

“挣钱固然重要，身体永远是第一位。”这是24岁百万粉丝吃播博主“干饭莹莹”（本名陈紫怡）生前留给网友的最后一句叮嘱。从体重高达320斤因心衰离世的“泡泡龙”，到酗酒挑战透支生命的“三千哥”，相似的悲剧反复上演。这些以生命为代价的惨痛教训，折射出流量时代猎奇表演最残酷的真相：在算法与资本的裹挟下，部分自媒体从业者的身体，正沦为被流量收割、被高收益迷乱双眼的廉价耗材。

当常规的美食分享已无法满足受众日益提高的刺激阈值，“反常识”的身体表演便成为流量密码——身形瘦小却食量惊人、挑战生理极限、突破饮食禁忌，这些内容制造出强烈的认知失调与视觉冲击。观众在围观他人“失控”的过程中，既获得了猎奇刺激，也在潜意识中确认自身的自控力与道德优越感。正是这种复杂的心理需求，为突破身体极限、违背常识常理的极端表演，提供了源源不断的市场土壤。

畸形吃播生态的背后，是一条完整且冷酷的逐利链条。平台、MCN机构与主播结成利益共同体，将生命的透支包装成流量的盛宴。

尽管我国反食品浪费法已明确禁止制作、发布、传播暴饮暴食等浪费食品的音视频信息，各大平台也多次开展专项整治，但现实中，深夜隐蔽开播、剪辑拼接造假、变相夸张进食等规避手段层出不穷，行业治理屡屡陷入“整治—收敛—反弹”的“猫鼠游戏”。

整治猎奇表演乱象，不能停留在事后封号、出事追责的被动治理，必须穿透表象，捕捉社会心理与技术逻辑的变迁，构建“法律底线—平台责任—行业自律”三位一体的防控体系，全方位斩断灰色产业的生存链条。

首先，监管部门需细化治理颗粒度，消除法律适用的模糊地带。针对“猎奇”概念界定难、取证难的问题，应尽快出台司法解释或行政规章，明确“不可为”的负面清单。同时，要打破“运动式执法”的局限，建立跨平台、跨账号的动态追踪与联合惩戒机制，防止违规主体“换马甲”重生，大幅提高行业违法成本。

其次，平台要切实履行主体责任，推动算法向善与技术反制。必须摒弃“唯数据、唯热度”的算法导向，不能让极端内容成为流量的“收割机”。平台应升级审核技术，引入AI识别模型，对“吞咽痛苦表情、异物、血腥、催吐”等高危视觉元素进行实时监测与标签化管理，建立内容预警与分级机制。

再次，MCN机构不能继续隐身，必须承担连带管理责任。许多猎奇吃播背后都有机构的推波助澜。应当依规追究机构的管理责任，倒逼其建立主播健康监测与内容合规审查机制。打破“资本吃肉、主播卖命”的畸形生态，让机构意识到，依靠透支主播生命换来的流量，终将面临法律的严惩。

没有任何东西可以凌驾于生命之上。“干饭莹莹”的悲剧，是一次沉痛的警示。在流量狂奔的时代，我们或许都该停下来想一想：究竟什么样的内容，才真正值得被看见、被传播。

作者：金台岩

原标题：人民锐评：生命不该沦为算法的“耗材”

来 源：人民网

本文转自：温州新闻网 66wz.com