表扬信比她更早来大学“报到”了！
日前，一封来自温州市和乐社会工作服务中心的表扬信，比周雅琦本人更早一步，寄到了温州商学院。这是她入学前的另一种“报到”—以实习换来认可。
38天里，周雅琦，这位2026级商务英语专业的新生以实习生的身份走进社区，整理录入100场活动信息；面向新就业群体子女开展防溺水、安全自护宣讲20场，覆盖500余人次。
38度，38天
七月的温州街头，和许多刚结束高考的学子一样，周雅琦面前摆着空调、追剧、旅行几条路。但她选了另一条——走进社区一线。
38天里，她从未迟到早退，始终穿梭于社区和企业之间，汗水一遍遍浸透衣衫，却从未听她抱怨过一句。
“每天都有新的事情等着我，日子很充实，也就不觉得累了。”她这样解释。
数据里的耐心
实习里最熬人的，是数据。
100场社区活动的原始材料，要从不同表格、不同口径、不同手写记录里，一一核对、统一格式、入库上报。
回报是真实的：经她手整理录入的100场活动信息，全部通过审核。
表扬信里没有“优秀”“杰出”“新时代好青年”这类形容词，但有一句这样的话：这个年轻人身上有一种踏实、善良、肯吃苦、有担当的东西，不是写进简历里，而是长在骨子里。
她成了“雅琦姐姐”
更动人的是宣讲。快递员、外卖员、网约车司机——这些城市“奔跑者”的孩子，暑期安全最让父母挂心。
周雅琦把“防溺水”“安全自护”这类严肃话题，化作孩子们听得懂、记得住的故事和口诀。宣讲结束后，常有小孩子跑过来拉住她的手，仰着脸说：“雅琦姐姐，我记住了——过马路要牵大人的手。”
那种发自内心的信任，是装不出来的。
别着急定义自己
38天，也让周雅琦对即将就读的专业有了新的认识。
语言首先是人与人之间的连接——这个专业在她心里的认知，也变得更宽阔了。
“别着急定义自己，多去走走、多去试试。你永远不知道哪段经历，会让你找到大学甚至更远的方向。”过几天，周雅琦将和众多新生一起来校报到。大学怎么过、专业怎么学，她还没细想过；但38天教给她的那条朴素经验——走出去再定义自己。
来 源：温州商学院
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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