温州商学院 2026-09-16 18:34:00

一封来自温州市和乐社会工作服务中心的表扬信，比周雅琦本人更早一步，寄到了温州商学院。她此时尚未报到——距离9月还有几天，但她的名字，已因38天的实习，比她自己先到了学校。

日前，一封来自温州市和乐社会工作服务中心的表扬信，比周雅琦本人更早一步，寄到了温州商学院。这是她入学前的另一种“报到”—以实习换来认可。

38天里，周雅琦，这位2026级商务英语专业的新生以实习生的身份走进社区，整理录入100场活动信息；面向新就业群体子女开展防溺水、安全自护宣讲20场，覆盖500余人次。

38度，38天

七月的温州街头，和许多刚结束高考的学子一样，周雅琦面前摆着空调、追剧、旅行几条路。但她选了另一条——走进社区一线。

38天里，她从未迟到早退，始终穿梭于社区和企业之间，汗水一遍遍浸透衣衫，却从未听她抱怨过一句。

“每天都有新的事情等着我，日子很充实，也就不觉得累了。”她这样解释。

数据里的耐心

实习里最熬人的，是数据。

100场社区活动的原始材料，要从不同表格、不同口径、不同手写记录里，一一核对、统一格式、入库上报。

回报是真实的：经她手整理录入的100场活动信息，全部通过审核。

表扬信里没有“优秀”“杰出”“新时代好青年”这类形容词，但有一句这样的话：这个年轻人身上有一种踏实、善良、肯吃苦、有担当的东西，不是写进简历里，而是长在骨子里。

她成了“雅琦姐姐”

更动人的是宣讲。快递员、外卖员、网约车司机——这些城市“奔跑者”的孩子，暑期安全最让父母挂心。

周雅琦把“防溺水”“安全自护”这类严肃话题，化作孩子们听得懂、记得住的故事和口诀。宣讲结束后，常有小孩子跑过来拉住她的手，仰着脸说：“雅琦姐姐，我记住了——过马路要牵大人的手。”

那种发自内心的信任，是装不出来的。

别着急定义自己

38天，也让周雅琦对即将就读的专业有了新的认识。

语言首先是人与人之间的连接——这个专业在她心里的认知，也变得更宽阔了。

“别着急定义自己，多去走走、多去试试。你永远不知道哪段经历，会让你找到大学甚至更远的方向。”过几天，周雅琦将和众多新生一起来校报到。大学怎么过、专业怎么学，她还没细想过；但38天教给她的那条朴素经验——走出去再定义自己。

来 源：温州商学院

原标题： 表扬信比她更早来大学“报到”了！

本文转自：温州新闻网 66wz.com