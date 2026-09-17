温州都市报 2026-09-17 08:18:30

9月16日，在浙江省第十八届运动会排球（女子乙组）决赛中，温州女排发挥出色，以总比分3:0战胜嘉兴队夺得冠军，为温州代表团再添4枚金牌。

温州网讯 9月16日，在浙江省第十八届运动会排球（女子乙组）决赛中，温州女排发挥出色，以总比分3:0战胜嘉兴队夺得冠军，为温州代表团再添4枚金牌。这是温州代表团在本届省运会上获得的首个大球项目冠军。

比赛伊始，温州队便展现出强烈的求胜欲望，凭借凌厉的发球和严密的拦网迅速占据主动。嘉兴队在温州队的持续施压下失误增多，难以组织起有效反击。温州姑娘们稳扎稳打，一传到位、二传调度有序、攻手扣杀果断，25:10，温州队先下一城。

第二局，温州队延续火热状态，攻防两端全面压制对手。防守端屡屡化解嘉兴队的强攻，进攻端则多点开花，快球与强攻交替得分。嘉兴队虽试图通过暂停调整节奏，但温州队始终牢牢掌控场上主动权，25:16，再胜一局。

第三局，背水一战的嘉兴队放手一搏，一度紧咬比分。关键时刻，温州队沉着应对，依靠高质量的发球破坏对手一传，重新拉开分差，以25:20顺利拿下，最终3:0锁定金牌。

此次夺冠是温州女排在该组别项目上的又一次亮眼表现。此前在浙江省第十七届省运会上，温州女排曾夺得女子乙组冠军，展现出温州排球青训的扎实底蕴和持续竞争力。

此前，温州男排在乙组比赛中获得第四名，为温州代表团夺得1.5枚金牌。

根据《浙江省第十七届运动会竞赛规程总则》等，足球、五人制篮球、排球（不含沙滩排球）的甲乙组别比赛冠军可计为4枚金牌。

来 源：温州都市报

原标题： 省运会温州大球首冠！女排姑娘为温州再添4金

记者 叶海鹏

本文转自：温州新闻网 66wz.com